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  4. Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.Hes Kablo Kayserispor’un rumen file bekçisi Siviu Lung, maçlardaki kurtarışları ile takımının başarısında önemli rol oynuyor.

Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un rumen file bekçisi Siviu Lung, maçlardaki kurtarışları ile takımının başarısında önemli rol oynuyor. Son oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çeken Silviu Lung ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
3 sezondur Hes Kablo Kayserispor çatısı altında bulunan takım kaptanı Silviu Lung, son haftalarda yaptığı kurtarışlar ile Sarı-Kırmızılı takıma hayat veriyor. Silviu Lung, Süper Lig’de 104 kurtarış ile ilk sırada yer alıyor. Lung’u 99 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 92 kurtarış ile Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa takip ediyor.

Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

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Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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