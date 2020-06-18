"Lütfen maskenizi takın, bizler daha fazla hasret yaşattırmayın"

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. öğretim üyesi Can Özlü, İzmir’de bulunan 6 yaşındaki kızı ile görüntülü konuştuğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, “Lütfen maskenizi takın, bizlere daha fazla hasret yaşattırmayın” dedi.

Pandemi döneminde başarılı tedavi yöntemleri ile farkını ortaya koyan KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık personelleri, özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bulaşı riski yüksek olduğundan dolayı çocuklarına uzak kalan sağlık emekçileri, görüntülü konuşmalar ile bir nebze hasret gidermeye çalışıyorlar.

Sağlıkçı eşiyle birlikte pandemi dönemi yoğun bir çalışma temposu içinde olan Özlü, iki çocuğunu İzmir’de yaşayan anneannelerine gönderdiklerine belirterek, görüntülü konuşma ile hasret gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Covid-19 salgınını kontrol altında tutmak için vatandaşlara maske vurgusu yapan Özlü, "Çocuklarımı çok özledim. Lütfen maskenizi, o ponçik burunlarınızı da içinde alacak şekilde takınız. En az 1.5 metrelik sosyal mesafenizi koruyunuz. Kişisel hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak, sık sık ellerinizi yıkayınız. Bize daha fazla hasret yaşatmayınız” şeklinde paylaşımda bulundu.

