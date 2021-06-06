Lütfü Savaş: Boupendza 8 milyon Euro'nun aşağısına satılmayacak

Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan ve ligi altıncı sırada bitiren Hatayspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yabancı kuralının gelmesi ile birlikte daha çok Türk futbolculara yönelen bordo-beyazlılarda ayrıca golcü futbolcu Boupendza’ya da İngiltere, İtalya ve İspanya’dan teklifler var. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İHA'ya yaptığı açıklamada dengeli bir takım kurmak istediklerini, hem tecrübeli hem de gelecek vadeden futbolcular transfer ettiklerini belirtti. "BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE TRANSFER YAPTIK" Lütfü Savaş, uyum içerisinde futbol oynayacak, saha dışında da uyum içerisinde bir sosyal yaşantıya sahip olacak takım oluşturmaya çalıştıklarını aktararak, "Kendi gençlerimiz de var, onları da hazırlık kampına göndereceğiz. Ama transfer ettiğimiz futbolculara baktığımızda birisi 18, 23, 24, 29 yaşlarında hem tecrübeli hem de gelecek vadeden, ileride milli takımda oynayabilecek çocukları aldık. Yani istiyoruz ki yabancı konusunda olduğu gibi yabancıların da hem gencini hem de tecrübelisini alıyoruz. Takım içerisinde birbirini tamamlayan, uyum içerisinde futbol oynayacak, saha dışında da uyum içerisinde bir sosyal yaşantıya sahip olacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hem yerli hem de yabancı için geçerli. Şu ana kadar beklentilerimizin üzerinde hem transfer yaptık hem de görüştüğümüz futbolcularla iyi gidiyor" dedi.

"BOUPENDZA'YI 8 MİLYON EURO'NUN AŞAĞISINA SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ" Süper Lig’in gol kralı Aaron Boupendza’ya tekliflerin olduğunu ve 8 Milyon Euro’dan aşağı satmak istemediklerini sözlerine ekleyen Savaş, "İngiltere, İtalya ve İspanya’dan teklifler var. Bunların bir kısmı resmi, resmi olmayanlar da var. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii bizim sözleşmeli oyuncumuz, kalırsa Türkiye’de oynayacak ama kalmazsa da daha önce 8 milyon 100 bin Euro’yu görmüş bir futbolcu, imzasını da atmıştık. Bunun aşağısına satmayı düşünmüyoruz. Ama bu civarlarda şimdi alacak takımlar var. Muhtemelen de 15 Haziran sonrasında daha da hızlanır süreç. Ne giderse kayıp, ne de kalırsa bizi üzecek sonuç olur. Ama gördüğüm kadarı ile alıcılar ısrarlı. Bu ısrar devam eder, belli bir noktada buluşursak Boupendza’yı başka takıma verebiliriz" dedi. "ÇOK ALTERNATİFLİ BİR TAKIM KURDUK" Başkan Savaş bundan sonra Hatayspor’un, en üst yerlerde kalmayı ve Avrupa’ya gitmeyi tercih edeceğini ama aynı zamanda mili takıma futbolcu yetiştirmek için çaba sarf edeceğine vurgu yaptı. Lütfü Savaş, artık amaçlarının bundan sonra kurumsallaşma, altyapı ve Hatayspor’un şartlarına yakışır bir tesis yapmak olduğunu söyledi.