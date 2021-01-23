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Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti

23.01.2021 08:55 | Son Güncelleme:
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Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti

Süper Lig'de 2011-2013 yılları arasında Kardemir Karabükspor’da forma giyen ve iki yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti.

İki sezon kırmızı-mavili formayı giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı.

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Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

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Sosyal medya hesabından en son yeni yıl paylaşımı yapan Jamaikalı oyuncu eşiyle olan fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, "2020 eminim herkes için bir meydan okumaydı ama dürüst olmak gerekirse başardığım için şükürler olsun. Bir yılı daha önümüzde görmek bana gelecek yıllara meydan okuma motivasyonu veriyor çünkü eminim geçen yıldan daha kötü olamaz. Burada olduğum için mutluyum çünkü bazen benim tarafım karanlık oluyor. Teşekkürler eşim ve herkese mutlu yıllar" ifadelerine yer vermişti.

Shelton’un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika'daki insanlar olmak üzere tüm sevenleri Shelton'un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaşıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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