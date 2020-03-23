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Luyindama için Galatasaray dev teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İngiliz ekibinin Demokratik Kongolu stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Luyindama için Galatasaray dev teklif

Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınının haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.

EVERTON VE ASTON VILLA DA İSTİYOR

Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.


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