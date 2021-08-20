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Luyindama-Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik

20.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marcao ile Kerem krizinin ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında bir diyalog yaşandı

Luyindama-Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim'i sinirlendiren bir olay yaşandı.

Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

GOLLE DUYGUSALLAŞTI

G.Saraylı iki futbolcu arasında yaşanan bu olayın sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Adeta ağlamaklı olan futbolcunun bu tavrı gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama Kerem Aktürkoğlu
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