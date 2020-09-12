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Luyindama: Keyif veren bir Galatasaray oluşturacağız

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2020 22:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız isimleri Luyindama ve Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Luyindama: Keyif veren bir Galatasaray oluşturacağız

Galatasaraylı futbolcuları Luyindama ve Taylan Antalyalı Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

LUYİNDAMA: KEYİF VEREN BİR G.SARAY İZLETECEĞİZ

Galatasaray'ın daha fazla keyif vermesi gerektiğini ifade eden Çok mutluyum. Tekrardan oynamaya başladık. Daha çok çalışıp, daha fazla keyif vermemiz gerekiyor. Doktorumuz sayesinde sahalara geri döndüm ama daha bitmedi, yeni başlıyoruz, yeni başlıyorum. Çok çalışarak keyif veren bir Galatasaray oluşturmak zorundayız" dedi.

Yeni Galatasaray hakkında da konuşan Luyindama, "Takım içerisinde güzel bir hava var, değişiklikler oldu ancak saha içerisine de olumlu yansıdı. Daha fazla beraber oynayarak birbirimize daha fazla alışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIN İSTEDİKLERİNİ UYGULADIM"

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep FK karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Galatasaray formasını giymenin kendisi için gurur olduğunu ifade eden Taylan, "Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sezon başı antrenmanlarda Fatih Hoca beni savunma önünde denemişti. Neler yapmam gerektiğini de söylemişti. Ben de bu akşam bunları uygulamaya çalıştım" dedi.

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