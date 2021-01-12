SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Lyon, Dembele'nin boşluğunu Slimani ile dolduruyor

Lyon, Dembele'nin boşluğunu Slimani ile dolduruyor

FRANSA HABERLERİ  | 12.01.2021 07:53 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 lideri Olympique Lyon, Moussa Dembele Atletico Madrid'e imza attığı anda eski Fenerbahçeli Islam Slimani'nin transferini bitirecek.

Lyon, Dembele'nin boşluğunu Slimani ile dolduruyor

Fransa Ligue 1 lideri Olympique Lyon'un Moussa Dembele'nin ayrılığını ardından yerini Islam Slimani ile dolduracağı belirtildi.

Fransa'dan gelen haberlere göre Dembele'nin Atletico Madrid ile anlaştığı, kulübü Lyon'un da pazarlıklarda son aşamaya geldiği transferin ardından Slimani'nin Lyon'a imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon Monaco'da kiralık olarak forma giyen Slimani yeniden kulübü Leicester'a dönmüş ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 19 dakika forma giymişti.

Slimani'nin bu hafta sağlık kontrollerinden geçerek Lyon'a imza atması ve ardından Atletico Madrid'in Moussa Dembele transferini açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon Monaco'da çıktığı 19 maçta 9 gol atıp 7 asistlik performans göstermişti.

32 yaşındaki Cezayirli forvet Islam Slimani, 2018-2019 sezonunda 1 yıl kiralık geldiği Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynamış ve beklentilerin altında kalarak 25 maçta 5 gol atmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
PSG, Pochettino ile ilk galibiyetini aldıPSG, Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İbo Show'la ilgili flaş karar!
İbo Show'la ilgili flaş karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...
''Futbolcu ayartmanın bedeli var''
''Futbolcu ayartmanın bedeli var''
Mesut Özil'den flaş Kadıköy paylaşımı!
Mesut Özil'den flaş Kadıköy paylaşımı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Takımdan kovuldu, müstehcen fotoğraflarını satıyor
Takımdan kovuldu, müstehcen fotoğraflarını satıyor
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lyon, Dembele'nin boşluğunu Slimani ile dolduruyor
Onun yerini Slimani ile dolduruyor
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'nın en iyi 11'inde!
Milli yıldızlar Fransa'nın en iyileri arasında!
ÖZET | PSG - Brest maç sonucu: 3-0
PSG, Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
ÖZET | Nimes - Lille maç sonucu: 0-1
Burak Yılmaz Lille'i uçurdu
Pochettino, eski öğrencilerini PSG'de istiyor
Pochettino, eski öğrencilerinin peşinde!
Benzema, Fransa'da mahkemeye sevk edildi
Benzema mahkemeye sevk edildi! Şantaj...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.