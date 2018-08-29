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Lyon Marcelo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

FRANSA HABERLERİ  | 29.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Marcelo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı. Kulüp binasında yapılan imza törenine başkan Jean-Michel Aulas, teknik direktör Bruno Genesio ve Marcelo katıldı.

Lyon Marcelo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Kulüpte yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna yeni sözleşme açıklandı.

İngiltere'de transfer dönemi açıkken West Ham'ın istediği Marcelo'yu kaybetmek istemeyen Lyon, oyuncuyla sözleşme uzatma kararı almıştı.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas "Marcelo bizimle kalmaya karar veridği için mutluyuz. O mükemmel bir oyuncu" diye konuştu.

Marcelo ise sözleşme uzatmaktan memnun olduğunu söylerken yeni transfer Denayer için "Ona karşı Türkiye'de oynadım, iyi bir oyuncu, Lyon'a faydası olacaktır" diye konuştu.

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lyon marcelo Marcelo Guedes

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