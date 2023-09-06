M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nun 3 istasyonu hizmet vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, dün gece AKOM verilerine göre Arnavutköy'de metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü, aşırı yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin anında müdahale ettiği bildirildi.

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu'nda yaşanan su baskını nedeniyle Turgut Özal, Siteler ve Kayaşehir Merkez istasyonlarının hizmet veremediği belirtilen açıklamada, trenlerin bu istasyonlarda durmadan devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İkitelli Sanayi-Başak Konutları ve Toplu Konutlar-Kayaşehir Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT seferleri yapıldığı kaydedildi.

