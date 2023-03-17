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Mabel Matiz ve Kalben’in ardından Ufuk Beydemir de isyan etti! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

17.03.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ufuk Beydemir son dönemde gündemde olan isimler arasında yer alıyor. “Ay Tenli Kadın” şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Beydemir, daha önce Mabel Matiz ve Kalben ile de sorun yaşayan yapımcı Engin Akıncı ile davalık oldu.

Mabel Matiz ve Kalben’in ardından Ufuk Beydemir de isyan etti! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Kalben ve Mabel Matiz’in ardından ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir de yapımcısına dava açtı. Daha önce Mabel Matiz, albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla, Kalben ise yüzde 50 menajerlik payının haksız olduğunu belirterek yapımcısı Engin Akıncı'yla davalık olmuştu.

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Sabah’tan İlker Gezici’nin haberine göre Ufuk Beydemir, 2018 ve 2020 yılında yayınladığı albümlerinin yapımcısı olan Engin Akıncı'ya açtığı davada sözleşmelerinin bitmesine rağmen yapımcısının kendi eserleri üzerinden kazanç sağladığını ileri sürdü.

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"KENDİMİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM"

Haksızlığın giderilmesini isteyen ünlü şarkıcı 2022’den beri ödeme alamadığını dile getirdi ve, "Kendimi kandırılmış hissediyorum. Söz ve müzikleri, aranjeleri bana ait olan işlerden benden çok daha fazla oranlarda para kazanıyor olmaları büyük haksızlık" dedi.

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