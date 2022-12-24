Mabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısı rekor kırdı

Online müzik dinleme platformu Spotify, 2022 yılı boyunca en çok dinlenen müzik ve kullanıcılar için 2022 Yılın Özeti’ni yayınlamıştı. Spotify, bu kez de Türkiye'de bir günde en çok dinlenen şarkıyı açıkladı.

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI: 'ANTİDEPRESAN'

Spotify Türkiye, instagram sayfası üzerinden paylaştığı gönderide, Mert Demir & Mabel Matiz şarkısı Antidepresan'ın bir günde en çok dinlenen şarkı olduğunu açıkladı.

1,4 MİLYON DİNLENDİ

Mert Demir ve Mabel Matiz arabeskle harmanlanmış bir pop şarkı olan ‘Antidepresan’ı bir ay önce yayınlamıştı. ‘Antidepresan’ günlük 1.4 milyondan fazla dinlenmeye ulaşırken, önceki gün ‘1 günde en çok dinlenen şarkı’ olarak Spotify Türkiye rekorunu kırdı.

Şarkı aynı zamanda büyük bir başarı göstererek, ‘Billboard Global 200’ listesinde 136 numaraya yükseldi. Şarkı, bir aydır listelerin üst sırasında yer alıyor.

