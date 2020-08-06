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MABEM tercih rehberliği yapıyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hizmet veren ve her geçen yıl başarı çıtasını üst seviyelere taşıyan MABEM kursları, 6 Ağustos itibariyle başlayan ve 14 Ağustos günü mesai bitiminde sonlanacak olan YKS tercihleri için öğrencilere rehberlik hizmeti vermeye başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS’nin ardından başlayan tercih takvimi ile birlikte gençlere rehberlik hizmeti vermeye başladı.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hizmet veren ve her geçen yıl başarı çıtasını üst seviyelere taşıyan MABEM kursları, 6 Ağustos itibariyle başlayan ve 14 Ağustos günü mesai bitiminde sonlanacak olan YKS tercihleri için öğrencilere rehberlik hizmeti vermeye başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS’nin ardından başlayan tercih takvimi ile birlikte gençlere rehberlik hizmeti vermeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle il genelinde öğrencilerin hizmetine sunulan MABEM hizmet binaları, YKS’ye giren öğrencilerin tercih süreçlerine pandemi dönemi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde rehberlik hizmeti desteği vermeye başladı. Gençlerin geleceklerini doğrudan etkileyecek olan tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları için il genelinde tüm kadroları ile hazır olduklarını ve tercih yapacak tüm öğrencileri MABEM hizmet binalarına beklediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “YKS’de tercih dönemi başladı. 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler tercihlerini yapabilecekler. Biz de tecrübeli rehber öğretmen kadrolarımızla tercih yapacak öğrencilerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Bu verdiğimiz hizmetten ilimizdeki tüm öğrenciler faydalanabilir. Tüm öğrencilerimizi MABEM hizmet binalarımıza bekliyoruz” dedi.

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İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:21
İkindi
17:10
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Durak Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
Akhisar
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