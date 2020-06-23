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Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.06.2020 01:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı. Maç sonrası iki başkan verdikleri demeçlerle gündeme oturdu. Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Ağaoğlu'nun alkollü olduğunu ve ölmüş annesine küfür ettiği iddia etti. Bu iddiaları yalanlayan Ağaoğlu, alkol testine gireceğini açıkladı, kendilerine küfür eden kişinin Çavuşoğlu'nun abisi olduğunu belirtti.

Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı.

Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

JANDARMA EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanları ile arasında arbede yaşandı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

"AHMET AĞAOĞLU ÖLMÜŞ ANNEME KÜFRETTİ"

"Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra önüne gelen herkese tekme tokat giriyordu." diyen Hasan Çavuşoğlu, ''42 yıldır futbolun içindeyim, hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ahmet Ağaoğlu, benim en büyük ağabeyime ana avrat küfretti. Bana da küfretti, yumruk atmaya kalkıştı. Ahmet Ağaoğlu ölmüş anneme küfretti. Kendisinden şikayetçi oldum. Bağıra bağıra herkese saldırdı." dedi.

"AHMET AĞAOĞLU ALKOLLÜYDÜ"

Hüseyin Çimşir'in de yöneticilere küfür ettiğini iddia eden Çavuşoğlu, ''Trabzonspor'un teknik direktörü de bizim yöneticimize küfretti. Bunu yukarıdan duydum. Biz Alanyaspor olarak her zaman beyefendiliğimizi, kendimize yakışanı yaptık. Finalde gider maçımızı oynarız. Yenersek mutlu oluruz, yenemezsek tebrik ederiz. Ahmet Ağaoğlu alkollüydü. İçki kokusundan midem bulandı." diye konuştu.

"ŞU AN ALKOL MUAYENESİNE GİDİYORUM"

Çavuşoğlu'na jet hızıyla cevap veren Ağaoğlu, bu iddiların iftira olduğunu dile getirdi ve ''Şu an alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım, hepsi iftira. Ölmüş anneme arkadan onun ağabeyi küfretti. Ben de ona cevap verdim, o yüzden ortalık karıştı. Konuşmanızın bitmesini bekliyorum." dedi.

"BİZİM BULUNDUĞUMUZ TARAFA KÜFÜRLER EDEREK GELEN İNSAN, AĞABEYİYMİŞ"

Alkol muayenesine gireceğini açıklayan Ağaoğlu, "Uçağı bekletiyoruz. Karakoldan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğim. Anasından doğduğundan beri alkol almamış birinden kaç promil alkol çıkacak göreceğiz. Bizim bulunduğumuz tarafa küfürler ederek gelen insan, ağabeyiymiş. Bizim bulunduğumuz bölüme kadar gelip ağza alınmayacak küfür etmesini gerektirecek ne vardı?" ifadelerini kullandı.

"YETMEDİ BANA SAHA İÇİNDEN KÜFREDİLDİ"

Küfürlere maruz kaldıklarının altını çizen Ağaoğlu, ''Kimse bize küfretmedi, bize sataşmadı, hakaret etmedi. Biz de köyün delisiyiz. Yetmedi bana saha içinden küfredildi. Bu neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır, neyin gerginliğidir? Bizim tribünden bağırmışlar maç boyu. Siz hiç mi bağırmadınız? Bizden kimse kalkıp, arkadan dolaşıp, onların tribüne gidip hakarette bulunmadı." diye konuştu.

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