Maç bitti, Fenerbahçe'de Tolgay Arslan kırmızı kart gördü

Maçın ilk yarısında sarı kart gören Tolgay Arslan, ikinci yarıda oyuna çıktı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolvgay Arslan, maçın son düdüğünün ardından soyunma odası tünelinde kırmızı kart gördü.
Yayıncı kuruluşun son dakika olarak verdiği habere göre, maçın hakemi Alper Ulusoy'a itiraz eden Tolgay Arslan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Alper Ulusoy, bu kartı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a bildirdi.
Bu arada ilk yarının son dakikalarında da Fenerbahçe'den Roberto Soldado, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
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