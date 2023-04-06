Maç bitti, Galatasaray bombaladı! Sarı-Kırmızılar'dan Başakşehir maçının ardından paylaşımlar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Başakşehir olurken, bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar kupaya veda etti.
Sarı-Kırmızılılar'ın 2 golünün VAR'dan döndüğü mücadele birçok tartışmalı pozisyona neden olurken, özellikle yaşanan iki penaltı pozisyonu yoğun itirazlara neden olmuştu.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray cephesinden üst üste paylaşımlar gelirken, hakem kararlarına ve VAR sistemine tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımlarda, "Kasıt VAR!, Art niyet VAR!, Operasyon VAR!" ifadelerini kullanırken MHK Başkanı Lale Orta'yı da bir kez daha istifaya davet etti.
Kasıt VAR! #LaleOrtaİSTİFA pic.twitter.com/17h4x4GbpE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 5, 2023
Art niyet VAR! #LaleOrtaİSTİFA pic.twitter.com/QBoIfC4tZq— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 5, 2023
Operasyon VAR! #LaleOrtaİSTİFA pic.twitter.com/n37CV7pUgR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 5, 2023