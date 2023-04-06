Maç bitti, Galatasaray bombaladı! Sarı-Kırmızılar'dan Başakşehir maçının ardından paylaşımlar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Başakşehir olurken, bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar kupaya veda etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın 2 golünün VAR'dan döndüğü mücadele birçok tartışmalı pozisyona neden olurken, özellikle yaşanan iki penaltı pozisyonu yoğun itirazlara neden olmuştu.

ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray cephesinden üst üste paylaşımlar gelirken, hakem kararlarına ve VAR sistemine tepki gösterdi.

"KASIT, ART NİYET, OPERASYON 'VAR'"

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımlarda, "Kasıt VAR!, Art niyet VAR!, Operasyon VAR!" ifadelerini kullanırken MHK Başkanı Lale Orta'yı da bir kez daha istifaya davet etti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:



