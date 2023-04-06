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Maç bitti, Galatasaray bombaladı! Sarı-Kırmızılar'dan Başakşehir maçının ardından paylaşımlar

06.04.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Son 16 turu karşılaşmasında Galatasaray sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, Sarı-Kırmızılılar rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan üst üste paylaşımlar geldi.

Maç bitti, Galatasaray bombaladı! Sarı-Kırmızılar'dan Başakşehir maçının ardından paylaşımlar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Başakşehir olurken, bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar kupaya veda etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın 2 golünün VAR'dan döndüğü mücadele birçok tartışmalı pozisyona neden olurken, özellikle yaşanan iki penaltı pozisyonu yoğun itirazlara neden olmuştu.

ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

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Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray cephesinden üst üste paylaşımlar gelirken, hakem kararlarına ve VAR sistemine tepki gösterdi.

"KASIT, ART NİYET, OPERASYON 'VAR'"

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Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımlarda, "Kasıt VAR!, Art niyet VAR!, Operasyon VAR!" ifadelerini kullanırken MHK Başkanı Lale Orta'yı da bir kez daha istifaya davet etti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:


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