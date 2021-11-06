Maç bitti Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.
Milli kaleci, kale arkasındaki tribünlerde yer alan taraftarların tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık verdi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarların Uğurcan'a tepkisi artarak devam etti. Takım arkadaşlarının soyunma odasına götürmek istediği Uğurcan Çakır'ın el-kol hareketleri yapmayı sürdürmesi üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, milli kaleciyi ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
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