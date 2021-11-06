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Maç bitti Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü

06.11.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş deplasmanında yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, maçın bitişinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç bitti Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Milli kaleci, kale arkasındaki tribünlerde yer alan taraftarların tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık verdi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarların Uğurcan'a tepkisi artarak devam etti. Takım arkadaşlarının soyunma odasına götürmek istediği Uğurcan Çakır'ın el-kol hareketleri yapmayı sürdürmesi üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, milli kaleciyi ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Uğurcan Çakır
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