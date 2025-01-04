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  4. Maç değil, savaş alanı! Kocaelispor maçında çıkan olaylar sonrası polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Maç değil, savaş alanı! Kocaelispor maçında çıkan olaylar sonrası polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.01.2025 10:03
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Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yaşanan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı.

Maç değil, savaş alanı! Kocaelispor maçında çıkan olaylar sonrası polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı.

KOLTUKLARI SÖKTÜLER

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Mücadelenin 30. dakikasında yedek kulübesinden iki oyuncunun tribünlere yönelmesinin ardından Kocaelispor tribünlerinde tansiyon yükseldi. Gösterilen tepkiler üzerine polis araya girerek Kocaelispor taraftarlarını sakinleştirmek istedi. Bu esnada güvenlik güçleri tribünden bazı isimleri de stat dışına çıkarıp götürmek istedi. Ardından deplasman tribünündeki yaklaşık yüz kişilik taraftar grubu, tribünleri ayıran bariyerleri tekmelerle kırdı, koltukları sökerek alt tribünlere attı.

POLİS MEMURU YARALANDI, 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Deplasman tribününde bariyer ve koltukların kırılması ile bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Bu 7 kişiye işlem yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
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