SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Maç öncesi 1 AEK taraftarı ölmüştü! Hırvat taraftarların ifade verdiği mahkeme binası önünde ortalık savaş alanına döndü

Maç öncesi 1 AEK taraftarı ölmüştü! Hırvat taraftarların ifade verdiği mahkeme binası önünde ortalık savaş alanına döndü

11.08.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında 1 kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan Hırvat taraftarların ifade vermek için götürüldüğü mahkeme binası önünde toplanan AEK taraftarları olay çıkardı.

Yunanistan'da rakip taraftarlar arasında ölümle sonuçlanan kavgaya ilişkin olaylar durulmuyor. Söz konusu kavga nedeniyle hakim karşısına çıkarılan Hırvat taraftarların bulunduğu mahkeme binasının önünde toplanan yaklaşık 200 AEK taraftarı, polise ve basın mensuplarına su şişeleri gibi nesneler fırlatarak olay çıkardı.

Mahkeme önünde çıkan olaylara karışan taraftarlardan gözaltına alınan ve olaylar sırasında yaralanan kişilerin olmadığı bildirildi.
İki takım taraftarları arasında çıkan kavgada, bıçak darbeleriyle hayatını yitiren 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris'in, Atina'nın batısındaki memleketi Elefsina'da toprağa verilmesi planlanıyor.

UEFA BAŞKANI CEFERİN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

aleksander-ceferin-galatasaray-avrupanin-en-guclu-takimlarindan-bi_483ae502

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, rakip taraftarlar arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından 16 Ağustos'ta ziyaret edeceği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Yunanistan'dan yetkililer, ülkenin dört büyük kulübü olan AEK Atina, Olympiakos, PAOK ve Panathinaikos'un temsilcilerinin yanı sıra spor yetkililerinin de görüşmelere katılmaya davet edildiğini kaydetti.

OLAYLAR NEDENİYLE MAÇ ERTELENMİŞTİ

ba81ed40-35d4-11ee-b8cd-cdf302629e7d

Rakip takımların taraftarları arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan AEK taraftarı Kaçuris, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelediğini duyurmuştu.
Polis, 90'dan fazla zanlının, 10 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla Atina'da hakim karşısına çıkacağını bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve Zaha sahaya çıkıyor! Galatasaray resmen açıkladıVe Zaha sahaya çıkıyor! Galatasaray resmen açıkladı
Toplanan ülke puanları sonrası, TFF müjdeyi açıkladı! Toplanan ülke puanları sonrası, TFF müjdeyi açıkladı!
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Dinamo Zagreb AEK son dakika Bakan yaşında maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.