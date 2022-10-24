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Maç öncesi Volkan Demirel'in hamlesi tepki çekti! "Ceza almalı"

24.10.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına giderek konuştu. Demirel'in bu hamlesi Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Maç öncesi Volkan Demirel'in hamlesi tepki çekti! "Ceza almalı"

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'a konuk oldu.

İki ekipte mücadeleye mutlak 3 puan için çıkarken, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den karşılaşma öncesi dikkat çeken bir hamle geldi.

MAÇ ÖNCESİ HAKEMLE KONUŞTU

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40 yaşındaki başarılı teknik adam mücadelenin başlama düdüğü çalmasına kısa bir süre kala soyunma odasına gitmeden önce karşılaşmanın orta hakemi Kadir Sağlam'ın yanına giderek kendisiyle konuştu.

TEPKİ ÇEKTİ!

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Volakn Demirel'in bu hamlesi Beşiktaş taraftarları tarafından sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, "Ceza almalı hakemle ne konuşabilir?" yorumları dikkat çekti.

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