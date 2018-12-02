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İngiltere'de olaylı derbi! 6 gol ve kırmızı kart...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.12.2018 19:17 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde 14. haftada Kuzey Londra Derbisi rüzgarı vardı. Arsenal sahası Emirates'te Tottenham'ı ağırladı. Baştan sona müthiş bir atmosfere, geri dönüşlere ve futbola sahne olan mücadeleyi 4-2 kazandı.

İngiltere'de olaylı derbi! 6 gol ve kırmızı kart...

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Tottenham, 30. dakikada Eric Dier ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Konuk takımda Jan Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham'ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi.

KARŞILAŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Mücadelenin ilk yarısında Dier'in attığı gol sonrasında Arsenal taraftarlarına sus işareti yapmasının ardından gerilen ortam, Kane'in attığı gol sonrasında tavan yaptı. Arsenal oyuncuları ile Tottenham'ın oyuncuları birbirlerine girerken, yaşanan gerginliğin ardından herhangi bir problem yaşanmadı.

MESUT ÖZİL KADRODA YER ALMADI

Arsenal'de Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil, sırt ağrıları nedeniyle maç öncesinde kadrodan çıkarıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FUTBOL VE ZEVK BURADA. Hakemler asla kasıtlı karar vermiyor. Oyuncular ounu çirkefleştirmeden oynuyor. Taraftar da maçı zevkle taşkınlık yapmadan isliyor.
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