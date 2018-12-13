MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 0 - 1 Malmö (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Malmö'yü konuk etti. Beraberliğin bile Beşiktaş'a tur atlatacağı maçta siyah beyazlılar, Malmö'ye 1-0 yenildi ve hayal kırıklığı yarattı. Genk ve Malmö'nün gerisinde kalarak grubu 3. sırada bitiren Beşiktaş, maç boyunca etkisiz bir performans ortaya koyarken İsveç ekibi Malmö'ye turu getiren gol, 51. dakikada Marcus Antonsson'dan geldi. Beşiktaş'ta 65. dakikada Ricardo Quaresma, rakibine yaptığı faulün ardından İtalyan hakem Banti tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı ve oyundan atıldı. Oyundan memnun olmayan Beşiktaş taraftarları, ikinci yarıda oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, Vagner Love ve Mustafa Pektemek'e büyük tepkide bulundular. Öte yandan taraftarlar, kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Quaresma'ya da ıslıklı protestoda bulundu. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Beşiktaş, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile grubunu 7 puan alarak 3. sırada tamamladı. Malmö ise 9 puanla 2. sıraya yükseldi ve 11 puanlı lider Genk ile tur atlayan takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan taşıdığı topu Vagner Love ceza sahası önünde Mustafa Pektemek'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

9. dakikada Beşiktaş direklere takıldı. Sağ taraftan Dorukhan Toköz'ün sert ortasında Necip Uysal'ın kaleye gönderdiği top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı kontrol eden Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi ve Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Malmö atağında Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Medel'in savunma arkasına attığı uzun topla ceza sahasına giren Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. İkinci yarı 48. dakikada Rosenberg’in ceza sahası dışından vuruşunda ceza sahası içinde Traustason’a çarpan topu kaleci Karius kornere gönderdi.

51. dakikada Rosenberg'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazda hareketlenen Antonsson’un ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Vagner Love’un kayarak şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

60. dakikada Traustason’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Rosenberg’in indirdiği topu alan Bengtsson’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

65. dakikada Quaresma’nın Brorsson’a yaptığı hareket sonrasında hakem Luca Banti, Portekizli futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi.

72. dakikada sağ kanattan Traustason'un yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Rieks'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Larin'in vuruşunda kaleci Dahlin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+3. dakikada ceza sahası içinde defansın arasından vuran Larin'in aşırtma şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Stat: Vodafone

Hakemler: Luca Banti xx, Daniele Doveri xx, Maurizio Mariani xx

Beşiktaş: Karius x, Dorukhan Toköz x, Necip x, Vida x, Adriano x, Medel x, Oğuzhan x (Gökhan Töre dk. 60 x), Adem Ljajic x, Quaresma x, Mustafa Pektemek x (Fatih Aksoy dk. 78 ?), Vagner Love x (Cyle Larin dk. 72 x)

Malmö: Dahlin xx, Vindheim xx, Nielsen xx, Bengtsson xx, Safari xx (Brorsson dk. 55 x), Lewicki xx, Bachirou xx, Rieks xxx (Larsson dk. 80 ?), Traustason xxx (Christiansen dk. 75 x), Rosenberg xxx, Antonsson xxx

Gol: Antonsson (dk. 51) (Malmö)

Kırmızı kart: Quaresma (dk. 65) (Beşiktaş)

Sarı kart: Necip (Beşiktaş) MAÇTAN NOTLAR UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6'ncı ve son maçında İsveç ekibi Malmö'yü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesine göre bu maçın başlangıç 11'inde iki değişiklik yaptı. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle elinde fazla seçenek bulunmayan Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulan ancak UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın'ın yerine Malmö karşısında forvette Vagner Love'a görev verdi.

Beşiktaş'taki bir diğer değişiklik, Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte yaşandı. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun dolayısıyla kadroda yer alamadı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası, dünkü antrenmanda yer alamamasına rağmen Dorukhan Toköz ilk 11'de sahaya çıktı. Son maçlarda orta sahada görev yapan Dorukan, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynadı. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın orta sahadaki görevini Malmö karşısında Oğuzhan Özyakup yerine getirmeye çalıştı. Önemli oyuncularından yoksun kaldı Beşiktaş, kritik Malmö maçında önemli oyuncularından yoksun kaldı. Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül'ün yanı sıra, sakatlıkları süren Ryan Babel, Enzo Roco, Pepe ve Caner Erkin, bu karşılaşmada kadroda yer alamadı. Atiba Hutchinson da Güven Yalçın gibi UEFA listesinde bulunmadığı için Malmö karşısında formasından uzak kaldı. Jeremain Lens, Malmö mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla çalışmalara katılsa da kadroda kendisine yer bulamadı. Siyah-beyazlı ekipte süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da oynamayan oyuncular arasında yer aldı.