MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 3 - 0 Partizan (Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı)

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Partizan'ı ağırladı. Beşiktaş, rakibini 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan'ı İstanbul'da konuk etti. Rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, Partizan'ı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 37 ve 69. dakikalarda Pepe ve 45+1'de Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Beşiktaş'ın gruplardaki rakibi 31 Ağustos'ta saat 14:00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Temsilcimiz Beşiktaş, kura çekimine ilk torbadan katılacak.
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vodafone Park'ta Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Belgrad'da oynanan ilk maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı.
Güneş, dün yapılan son idmanı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Tolga Zengin'in yerine genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev verdi.
Siyah-beyazlı takımın 20 yaşındaki kalecisi, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son maçta da Beşiktaş'ın kalesini Antalyaspor'a karşı korumuştu. Utku Yuvakuran böylelikle kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında görev yaptı.
Partizan'da 2 değişiklik
Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, İstanbul'daki karşılaşmaya 2 değişiklikle çıktı.
Sırp teknik adam, Belgrad'da oynanan karşılaşmada görev yapan Nebojsa Kosovic ve Marko Jankovic'in yerine Aleksandar Scekic ve Djordje Ivanovic'i oynattı.
Maç öncesi yemek
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA ve Partizan yetkililerine maç öncesi yemek verdi.
Vodafone Park'ta düzenlenen yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, genel koordinatör Levent Çifter, UEFA Delegesi Kris Bellon ve Stephen John Thomas, Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic ile Partizan Kulübü Genel Sekreteri Milorad Nikolic katıldı.
Yemeğin sonunda Ahmet Ürkmezgil, UEFA Delegesi Kris Bellon ile Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic’e günün anısına plaket hediye etti.
Tribünler doldu
Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon ilk kez Vodafone Park'ta oynanan bir karşılaşmada tribünleri tamamen doldurdu.
İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği İstanbul'da oynanan karşılaşmaya Sırp taraftarlar alınmadı. Rakip takım için ayrılan tribünlerin de Beşiktaşlı taraftarlara açılmasıyla siyah-beyazlı futbolseverler, stadı doldurarak, takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan top kafalardan sekerek, altı pas önündeki Necip Uysal'ın önünde kaldı. Necip'in zayıf şutunda, kaleci Stojkovic topu zorlanmadan kontrol etti.
33. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan, sol kanattaki Quaresma'ya pasını verdi. Rakibinden kurtulan ve açısını düzelten Quaresma, ceza sahası dışından şutunu attı, top kaleci Stojkovic'te kaldı.
37. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma, Partizan yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. İyi yükselen Pepe, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Larin ile yaptığı duvar pası ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada gelişen Partizan atağında Pantic'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Utku topu köşeden kornere çeldi.
57. dakikada Partizan gole yaklaştı. Zakaric sağ kanattan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Pantic'in önüne topu gönderdi. Pantic'in sağ çaprazdan gelişine çektiği sert şutta, top yan direğe çarptı ve auta çıktı.
59. dakikada Beşiktaş 3. golüne yaklaştı. Larin ile paslaşması sonrasında ceza sahasına giren Gökhan Gönül, altıpas önünde sağ çaprazda uygun pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta gitti.
62. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Oğuzhan penaltı noktası önünde gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Pepe altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0.
87. dakikada Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Vida arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Stojkovic ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Necip Uysal (Dk. 27 Oğuzhan Özyakup), Quaresma, Tolgay Arslan, Caner Erkin (Dk. 87 Gökhan Töre), Larin
Partizan: Stojkovic, Nemanja Miletic-73 numara, Markovic (Dk. 46 Nikolic), Valiente, Nemanja Miletic-26 numara, Scekic (Dk. 57 Enache), Zdjelar, Zakaric, Pantic, Ivanovic (Dk. 62 Soumah), Ricardo
Goller: Dk. 37 ve 69 Pepe, Dk. 45 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 42 Nemanja Miletic-26 numara, Dk. 63 Ricardo, Dk. 80 Nikolic (Partizan)
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