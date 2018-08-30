MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 3 - 0 Partizan (Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı)

Güneş, dün yapılan son idmanı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Tolga Zengin'in yerine genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev verdi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 37 ve 69. dakikalarda Pepe ve 45+1'de Oğuzhan Özyakup'tan geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan'ı İstanbul'da konuk etti. Rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, Partizan'ı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.

Yemeğin sonunda Ahmet Ürkmezgil, UEFA Delegesi Kris Bellon ile Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic’e günün anısına plaket hediye etti.

Vodafone Park'ta düzenlenen yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, genel koordinatör Levent Çifter, UEFA Delegesi Kris Bellon ve Stephen John Thomas, Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic ile Partizan Kulübü Genel Sekreteri Milorad Nikolic katıldı.

Sırp teknik adam, Belgrad'da oynanan karşılaşmada görev yapan Nebojsa Kosovic ve Marko Jankovic'in yerine Aleksandar Scekic ve Djordje Ivanovic'i oynattı.

Siyah-beyazlı takımın 20 yaşındaki kalecisi, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son maçta da Beşiktaş'ın kalesini Antalyaspor'a karşı korumuştu. Utku Yuvakuran böylelikle kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında görev yaptı.

Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon ilk kez Vodafone Park'ta oynanan bir karşılaşmada tribünleri tamamen doldurdu.

İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği İstanbul'da oynanan karşılaşmaya Sırp taraftarlar alınmadı. Rakip takım için ayrılan tribünlerin de Beşiktaşlı taraftarlara açılmasıyla siyah-beyazlı futbolseverler, stadı doldurarak, takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan top kafalardan sekerek, altı pas önündeki Necip Uysal'ın önünde kaldı. Necip'in zayıf şutunda, kaleci Stojkovic topu zorlanmadan kontrol etti.

33. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan, sol kanattaki Quaresma'ya pasını verdi. Rakibinden kurtulan ve açısını düzelten Quaresma, ceza sahası dışından şutunu attı, top kaleci Stojkovic'te kaldı.

37. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma, Partizan yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta, topu penaltı noktası üzerine gönderdi. İyi yükselen Pepe, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Larin ile yaptığı duvar pası ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.