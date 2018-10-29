Beşiktaş Rizespor'a patladı, yara sardı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş, 3. dakikada Ricardo Quaresma'nın asisti ve Mustafa Pektemek'in topuk golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 10. dakikasında Rizespor'dan Orhan Ovacıklı, Gökhan Tore'ye yaptığı faul sonrası VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü. Mustafa Pektemek, 40. dakikada bir kez daha Quaresma'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi. SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Rizespor, 49. dakikada Enzo Roco'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Ardından Beşiktaş 60. dakikada penaltı kazandı. Quaresma, bu pozisyonda penaltıyı kaçırdı. Penaltı pozisyonuna itiraz ederek ilk sarı kartını gören Rizesporlu Saadane, penaltıdan sonra hakem Bülent Yıldırım'a göğü gösterdi ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü. Rizespor, böylece 9 kişi kaldı. Beşiktaş, rakibinin 9 kişi kalması sonrası rahatladı. 72. dakikada Fink'in kendi kalesine golü ve 79'da Quaresma'nın 3. asistiyle Vagner Love skoru belirledi.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, 3 Kasım Cumrtesi akşamı Başakşehir'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Göztepe'ye konuk olacak. MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağdan çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladığı topu Mustafa Pektemek topuğuyla şık bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası içinde baskı yapan Vagner Love'a çarparak az farkla auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Vagner Love'ın ceza sahası içinde kaybettiği topla sağ tarafta buluşan Quaresma'nın ortasında, Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci topu ayağıyla kurtardı.

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan çizgiye inerek ortaladığı topa Caner Erkin altı pas içinde vurdu, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin topu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Karius topu kornere gönderdi.

49. dakikada kazanılan korner atışında Boldrin ceza sahasına gönderdi. Süleyman’ın kafasından seken top son olarak Roco’ya çarpıp ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Caner Erkin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love, dönerek rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.

59. dakikada Vagner Love’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular itiraz etti ve hakem Bülent Yıldırım, VAR’a danıştı. Yıldırım pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

60. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Quaresma yerden sert vurdu ancak kaleci Gökhan penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

61. dakikada Beşiktaş’ın kaçırdığı penaltı atışının ardından hakeme itirazlarını sürdüren Çaykur Rizespor’lu Saadane, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66. dakikada Quaresma’nın sağdan ortasında Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleci Gökhan’dan dönen topu Caner tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

72. dakikada Quaresma rakiplerini bir bir çalımlayarak son çizgiye indi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topa Caner çok sert vurdu, savunmanın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 3-1

79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, ceza sahası içindeki Vagner Love güzel bir orta yaptı. Brezilyalı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mustafa Savranlar xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xxx, Vida xxx, Roco xx, Adriano xxx (Güven dk. 81 xx), Atiba xxx, Oğuzhan xxx (Medel dk. 64 xx), Gökhan Töre xx (Caner dk. 33 xxx), Quaresma xxx, Mustafa Pektemek xxx, Love xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan ?, Saadane x, Brabec x, Mehmet Uslu x (Fink dk. 46 x), Robin Yalçın xx, Ali Çamdalı xx, Koray x, Boldrin xx (Mustafa dk. 80 x), Süleyman x (Petrucci dk. 69 x), Muriqi x

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 3 ve 40), Caner (dk. 72), Vagner Love (dk. 79) (Beşiktaş), Roco (dk. 49 k.k.) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Orhan Ovacıklı (dk. 10), Saadane (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Quaresma, Vida, Adriano (Beşiktaş) MAÇTAN NOTLAR Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesine göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Genk maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Jeremain Lens, cezası nedeniyle forma giymezken, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal ve Cyle Larin yedek soyundu

Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Adriano Correia ve Vagner Love'a başlangıç kadrosunda şans verdi. Cezalı Lens'in yerine Çaykur Rizespor önünde sahaya çıkan Gökhan Töre, bu sezon ilk kez ligde 11'e girdi. Töre, bu sezon ligde sadece Antalyaspor karşısında 1 dakika süre alabilmişti. Mustafa Pektemek, ilk 11 hasretini sonlandırdı Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, uzun süreli hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Tolgay Arslan, Çaykur Rizespor maçına yedek başlarken, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Mustafa Pektemek forma giydi. Siyah-beyazlı formayla son olarak, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan ikinci karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, 227 gün sonra aynı şansı yakaladı. Süper Lig'de ise son olarak 2014-2015 sezonun son haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligdeki uzun süreli özlemini de bitirdi.

Siyah-beyazlı takımın 29 Mayıs 2015'te Gençlerbirliği ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de görev alan Mustafa, Süper Lig'de bin 247 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkmış oldu. Adriano döndü Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında savunmada da revizyona gitti. Son haftalardaki performansıyla eleştiri alan Caner Erkin yedek soyunurken, yerine sol bekte Adriano Correia görev aldı. Sakatlığı nedeniyle 7 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakan Adriano, Çaykur Rizespor karşısında formasına kavuştu. Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle ligde Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Avrupa'da ise Sarpsborg, Malmö ve Genk karşılaşmalarını kaçırmıştı. Beşiktaş'ta Genk karşısında stoperde görev alan Necip Uysal da yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco oynadı. Vagner Love ve Atiba Hutchinson ilk 11'de Genk ile oynanan maça yedek başlayan ve ikinci yarıda görev alarak iki gol atan Vagner Love, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesinde ilk 11'de görev alan Cyle Larin, yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yedek kaldığı Çaykur Rizespor mücadelesinde forvette Vagner Love şans buldu. Bu arada UEFA listesinde yer almadığı için Genk maçının kadrosunda bulunmayan Atiba Huthcinson da lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Hutchinson, yedek Gary Medel'in yerine savunmanın önünde oynadı. Pepe, Babel ve Ljajic sakat Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz yedek olarak maça başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'ta maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Her koltukta birer Türk bayrağı yer alırken, Vodafone Park tribünleri adeta kırmızı-beyaza büründü. Beşiktaş da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çaykur Rizespor karşısında kırmızı formayla sahada yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesi sahaya, "Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.