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MAÇ ÖZETİ | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Bu sezonu hayal kırıklığı ile geçiren sarı-lacivertliler, Erzurum deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve bu sezon ilk kez üst üste 3. maçını kazanan Fenerbahçe, kendisine ilk 8 sıra içerisinde yer buldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde kalma şansını son haftaya bıraktı.

MAÇ ÖZETİ | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ligde kalma savaşı veren BB Erzurumspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü, 25. dakikada sakatlanan Valbuena'nın yerine oyuna dahil olan Victor Moses 58. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 43 puana yükselirken, ligi 6. sırada tamamlama adına önemli bir adım attı. BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 32 puanla 17. sırada kalırken, ligde kalmak için son haftada Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesini beklemek zorunda kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecekken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı serbest atışta Emrah Başsan topa sert vurdu. Hiçbir oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra şutunu çekti. Top direğin üzerinden auta gitti.
23. dakikada Sunu'nun pasında Eduok, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Zajc'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde Soldado'nun dokunduğu topu, kaleci Sehic çizgi üzerinde önledi.
34. dakikada Soldado'nun ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kontrol etti.
42. dakikada Jailson'un pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla'nın ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Soldado gelişine çok sert vurdu. Kale önünde takım arkadaşı Zajc'a çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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İKİNCİ YARI

52. dakikada sol taraftan Moses ortaladı arka direkte Dirar gelişine sert vurdu top yandan dışarı gitti.
54. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Soldado kaleci Sehic ile çarpıştı. Mücadelenin hakemi VAR kontrolünden sonra penaltıya hükmetti.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen Moses topu ağlarla buluşturdu. 0-1
73. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah iyi vurdu top üst direğe vurarak dışarı çıktı.
76. dakikada Hakan yaklaşık 35 metreden sert vurdu, kaleci Harun güçlükle topu dışarı çeldi.
87. dakikada sol taraftan Tolga ortaladı arka direkte Lokman müsait pozisyonda iyi vuramadı.
88. dakikada sağ kanattan Leo’nun ortasına Lokman topukla vurdu top üstten dışarı çıktı.
90. dakikada sağ taraftan Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda Leo müsait pozisyonda iyi vuramayınca top üstten dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx,
BB Erzurumspor: Sehic xxx, Leo xx, Tolga xx, Hakan Arslan xx, Kanstrup xx, Lokman xxx, Taylan xx, Emrah xx, İbrahim xx (Tshabalala dk. 65 xxx), Sunu xx, Eduok xx (Opsth dk. 65 x)
Fenerbahçe: Harun xx, Hasan Ali xx, Isla xx, Serdar xxx, Skrtel xx, Dirar xxx, Tolgay xx, Jailson xx, Zajc xx (Mehmet Ekici dk. 80 ?), Valbuena x (Moses dk. 25 xx), Soldado xxx (Ayew dk. 70 x)
Gol: Moses (dk. 59 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İbrahim, Hakan, Sehic, Tolga (BB Erzurumspor), Valbuena, Tolgay, Skrtel, Serdar, Harun (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Yanal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında cezalı Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Tolgay Arslan ve Miha Zajc'a ilk 11'de forma şansı verdi.

ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildiği maça göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kristian Opseth ve Siphiwe Tshabalala'nın yerine Emrah Başsan ve Lokman Gör'e ilk 11'de şans tanıdı.

Öte yandan, iki eski takımının maçını izlemek için stada gelen Mert Nobre'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş plaket verdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri çok büyük ölçüde doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, "Sen gerçek her şey yalan" yazılı pankart açtı.

Fenerbahçe taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

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Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu kadar Aşşağılık bir takım daha yoktur!Penaltıyla uzak yakın alakası olmayan Soldado'nun pozisyonu ile Gariban Erzurum düştü 1.lige.Galatasaray maçında kesin ve net pozisyonları çalan Hakemler,nedense bu maçta kanaatlarını FetöcüEzik7ŞikeBahçe'den yana kullandılar.
bunların tümününnnnnnnnnnnnn
fb rezalette bu ayew fln gercekten futbolcu flnmi yoksa baska mesleklede ugrasiyomu adamin futbolculukla alakasi yok ya hay o comollinin ben tovbe yarabbim nerden bulmus bunlari rezalet 2-3 oyuncu disinda hicbiri bespara etmez
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