MAÇ ÖZETİ | Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ligde kalma savaşı veren BB Erzurumspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü, 25. dakikada sakatlanan Valbuena'nın yerine oyuna dahil olan Victor Moses 58. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 43 puana yükselirken, ligi 6. sırada tamamlama adına önemli bir adım attı. BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 32 puanla 17. sırada kalırken, ligde kalmak için son haftada Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesini beklemek zorunda kaldı.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecekken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı serbest atışta Emrah Başsan topa sert vurdu. Hiçbir oyuncunun dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra şutunu çekti. Top direğin üzerinden auta gitti.

23. dakikada Sunu'nun pasında Eduok, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Zajc'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde Soldado'nun dokunduğu topu, kaleci Sehic çizgi üzerinde önledi.

34. dakikada Soldado'nun ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kontrol etti.

42. dakikada Jailson'un pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla'nın ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Soldado gelişine çok sert vurdu. Kale önünde takım arkadaşı Zajc'a çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.