Rizespor durdurulamıyor! Fark oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor, Yeni Malatyaspor'u Aatif Chahechouhe, Muriqi ve Nakoulma'nın golleriyel 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Aatıf, Fernando Boldrin'in asistinde topu Yeni Malatyaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Muriqi, Rizespor adına 2. golü bularak farkı 2'ye çıkardı.
90+7 dakika ise Nakoulama, Karadeniz ekibi adına 3. golü buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yandan maçın hakemi Hüseyin Göçek, 77. dakikada Rizesporlu Awaziem ve Yeni Malatyasporlu Eren'in karşı karşıya geldiği pozisyonda önce penaltı verdi, ardından VAR'a giderek kararı iptal etti.
Rizespor, bu galibiyetle oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak istikrarlı oyununu sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.
Rizespor, bu galibiyetle puanını 28'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise, Trabzonspor'un Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından 34 puanla 5. sıraya geriledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Ahmed Ildiz, Çaykur Rizespor’un ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti ama topa uzanan kaleci Gökhan Akkan topu ceza sahasının dışına çeldi.
26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif’e verdi. Sert şutu ile kale direğinin hemen yanından topu filelerle buluşturan Aatif takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
İkinci yarı
52. dakikada Danijel Aleksic, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp şutunu çekti fakat kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.
54. dakikada Çaykur Rizespor’da Fernando Boldrin ceza sahasının dışından şansını denedi ve top direğin hemen yanından auta çıktı.
75. dakikada Çaykur Rizespor’da Aatif’in çektiği şutu kaleci çıkarttı. Tekrar önüne düşen topa sertçe vuran Aatif’in şutunda top bu kez direkten döndü.
76. dakikada ceza sahası içerisinde Awaziem’in faul yaptığını düşünen hakem önce penaltı noktasını gösterdi sonrasında VAR’a başvurdu. Pozisyonun tekrarını izleyen Hakem Göçek penaltı kararını iptal ederek oyunun devam etmesini istedi.
90+5. dakikada sol çaprazdan kontraya çıkan Nakoulma’nın şutunda kaleciden dönen topu Vedat tamamlayarak filelerle buluşturdu. 2-0
90+6. dakikada ceza sahası içerisinde Azubuike’nin pasında topla buluşan Nakoulma maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Musa Sönmez xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Boldrin xxx (Samudio dk. 80 ?), Awaziem xx, Moroziuk xx, Abarhoun xxx, Azubuike xx, Aminu Umar xx (Saadane dk. 67 xx), Melnjak xx, Muriç xx, Aatif xx (Nakoulma dk. 90 xx)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Marques xx, Eren xx, Mustafa xx, Sincere x, Ahmed x (Barış dk. 65 x), Donald x, Aksic xx, Erkan xx, Meza x, Robin ? (Murat Yıldırım dk. 3 xx)
Goller: Aatif (dk. 26), Vedat (dk. 90+5), Nakoulma (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor), Aleksic, Meza, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)
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