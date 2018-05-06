Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Fenerbahçe-Bursaspor maçına ev sahibi Fenerbahçe çok hızlı başladı. Sağlı sollu ataklarla Bursa kalesine yüklenen Fenerbahçe, Harun'un inanılmaz kurtarışlarıyla birçok net fırsatı harcadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı başladı. Valbuena'nın pasında Giuliano'nun şutunu Harun çok iyi kurtardı. 52'de Fenerbahçe önce Soldado ardından Josef de Souza'nın pozisyonlarında penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... dakikada Bursaspor'da Furkan Soyalp ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İki dakika sonra ise ceza sahasında ters bir vuruş yapan Moussa Sow, eski takımı Fenerbahçe'nin durumu 1-1 yapmasını sağladı. 83'te Janssen'e sert bir müdahalede bulunan Titi kırmızı kart gördü. Bu karara tepki gösteren Kubilay Kanatsızkuş kırmızı kart görürken, teknik sorumlu Mustafa Er ise tribüne gönderildi. 89'da Harun'un inanılmaz kurtarışına takılan Fernandao, bir dakika sonra attığı golle Fenerbahçe'ye altın değerinde bir galibiyet getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66 yaparken, Bursaspor ise 39 puanda kaldı. MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 3: Josef'in pasında Giuliano gol fırsatı yakaladığı an kaleci Harun topu kafasıyla uzaklaştırdı. Harun kafayı vurduktan sonra Giuliano'yla çarpıştı.

DAKİKA 6: Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı üzerinden Alper Potuk gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

DAKİKA 9: Aatıf'ın kullandığı serbest vuruşta Skrtel'in kafayla indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 17: Fenerbahçe gole yaklaştı. Aatıf sol kanattan ceza alanına sokuldu ve kale önüne doğru sert bir pas çıkardı, Soldado önünden geçen topa dokunamadı.

DAKİKA 21: Aatif'in yaptığı müdahalenin ardından Barış sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Barış sedye ile ambulansa taşındı.

DAKİKA 28: Hasan Ali'nin ortasında Giuliano'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

DAKİKA 29: Batalla'nın yerden şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

DAKİKA 35: Volkan Demirel kendi yarı alanının ortasına kadar çıktı ve Yusuf Erdoğan ile ikili mücadeleye girerek mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

DAKİKA 38: Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda Ertuğrul, topu kale çizgisinden çıkarttı.

DAKİKA 45: Kısa paslaşmalar sonrasında Aatif'ın ceza sahası dışından vuruşu auta çıktı.

DAKİKA 50: Son çizgiye inen Valbuena'nın içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol eden Giuliano yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Harun mutlak golü önledi.

DAKİKA 52: Soldado topu önüne alırken araya giren Bursasporlu oyuncunun eliyle müdahale ettiğini belirtti, ardından Josef yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi iki pozisyonda da penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi.

DAKİKA 53: Sağ kanattan bindiren Şener'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Valbuena ceza yayı üzerinden vurdu, üstten aut...

DAKİKA 58: Skrtel ceza alanı önce çizgisinde topu kontrol ederek vuruşunu yaptı. Top kaleci Harun'da kaldı.

DAKİKA 62: Valbuena frikikten çok iyi vurdu, kaleci Harun aynı güzellikte kurtardı.

DAKİKA 66: Şık paslaşmalar sonrasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Şener'in vuruşu auta çıktı.

DAKİKA 69: Furkan ceza sahası dışından mükemmel bir gol attı ve Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 71: Valbuena'nın ortasında ters bir vuruş yapan Sow topu Bursa ağlarına gönderdi ve skor 1-1 oldu.

DAKİKA 83: Janssen ile ikili mücadeleye giren Titi, yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart gördü.

DAKİKA 84: Bursaspor'da Titi'ye çıkan kırmızı karta itiraz eden Kubilay Kanatsızkuş da yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

DAKİKA 85: Bursaspor'da teknik sorumlu Mustafa Er de hakem tarafından tribüne gönderildi.

FENERBAHÇE - BURSASPOR STAT: Ülker

SAAT: 16.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1 FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Badu, Furkan, Batalla, Yusuf, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor karşısında, son maçtaki ilk 11'i bozmadı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 yenen ilk 11'i sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'e görev veren Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado görev aldı. FENERBAHÇE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında sakatlığı bulunan Nabil Dirar, forma giyemedi. Geçen hafta Kasımpaşa maçında da adalesindeki sakatlık nedeniyle oynayamayan Dirar, bu karşılaşmada da takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu. Ligde son 3 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, takımlarına maçtan önce şampiyonluk inançlarını göstermek için tezahüratlarda bulundu. Bursasporlu taraftarlar da deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu. SOW'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor'da forma giyen eski futbolcuları Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu. Fenerbahçe formasını 4,5 sezon giyen Sow, eski takımının taraftarlarından büyük destek gördü. Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Sow, tribünleri dolaşarak Fenerbahçeli taraftarları alkışladı. Sow, yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'e maça çıktı. Senegalli futbolcu son olarak Fenerbahçe formasıyla 27 Mayıs 2017'de oynanan Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nda yer almıştı. ANKARAGÜCÜ LEHİNE TEZAHÜRAT

Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yaptı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı başkent temsilcisi lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, "Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü." diye tempo tuttu. Bursaspor tribünleri de bu tezahürata ortak oldu.

KADIKÖY'DE ÖZEL MİSAFİR

Fenerbahçe-Bursaspor maçını şehit jandarma binbaşı Ahmet Karaman'ın ailesi de izledi. Fenerbahçe Kulübü'nün davetlisi olarak Ülker Stadı'na gelen Karaman'ın ailesi karşılaşmayı locadan takip etti. FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'daki maç Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus... Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor. LİG TARİHİNDE 98. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.