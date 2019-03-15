F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew’e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi. 32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy’dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi. 42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım’da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.

ilk yarısı pozisyonsuz ve kaleyi tutan 1 şutla sona eren maçta Sivasspor, 73. dakikada Özer Hurmacı ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, santradan sonra yaptığı ilk atakta Roberto Soldado ile golü buldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mehmet Ekici attı.

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ayew kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 56. dakikada Moses’in ortasında kaleci Tolgahan topu tokatladı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Ayew vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti. 69. dakikada kazanılan korner atışını Özer kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Papp kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti. 73. dakikada Ndinga’nın pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyondaki Özer Hurmacı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1 74. dakikada santra yapan Fenerbahçe, rakip ceza sahasına uzun oynadı. Soldado’nun kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine Soldado’nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu beraberliği getiren isim oldu. 1-1 79. dakikada Ayew’in pasında topla buluşan Alper Potuk müsait pozisyonda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı. 80. dakikada Moses’in ara pasında topla buluşan Ayew bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan iki hamlede topa sahip oldu. 86. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Soldado’da kaldı. Bu futbolcunun pasında son çizgiye inen Hasan Ali’nin pasında arka direkte şutunu çeken Mehmet Ekici topu ağlara gönderdi. 2-1 90+3. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı korner atışında Ndinga kafayı vurdu. Kaleye giden topa Ayew kafayla müdahale ederek kornere gönderdi.

Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oynattı. Yanal, Volkan Demirel, Jailson ve Eljif Elmas'ı ise kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Harun Tekin, Mehmet Topal ile Andre Ayew oynadı.

SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımını tek değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıkardı.

Keleş, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Paul Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitler için saygı duruşu da maçtan önce yapıldı.

ÇANAKKALE UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde iki takım futbolcuları ve hakemler bir arada sahaya çıktı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı sebebiyle iki takım futbolcuları ile hakemler ellerinde ''Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale'' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Mücadele öncesinde şehitler için de saygı duruşunda bulunuldu.

