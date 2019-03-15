F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
ilk yarısı pozisyonsuz ve kaleyi tutan 1 şutla sona eren maçta Sivasspor, 73. dakikada Özer Hurmacı ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, santradan sonra yaptığı ilk atakta Roberto Soldado ile golü buldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mehmet Ekici attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükseltirken, Sivasspor ise 34 puanda kaldı.
Fenerbahçe, lige verilecek milli aranın ardından Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew’e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.
32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy’dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi.
42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım’da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.
İkinci yarı
48. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ayew kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
56. dakikada Moses’in ortasında kaleci Tolgahan topu tokatladı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Ayew vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
69. dakikada kazanılan korner atışını Özer kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Papp kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.
73. dakikada Ndinga’nın pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyondaki Özer Hurmacı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
74. dakikada santra yapan Fenerbahçe, rakip ceza sahasına uzun oynadı. Soldado’nun kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine Soldado’nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu beraberliği getiren isim oldu. 1-1
79. dakikada Ayew’in pasında topla buluşan Alper Potuk müsait pozisyonda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı.
80. dakikada Moses’in ara pasında topla buluşan Ayew bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan iki hamlede topa sahip oldu.
86. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Soldado’da kaldı. Bu futbolcunun pasında son çizgiye inen Hasan Ali’nin pasında arka direkte şutunu çeken Mehmet Ekici topu ağlara gönderdi. 2-1
90+3. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı korner atışında Ndinga kafayı vurdu. Kaleye giden topa Ayew kafayla müdahale ederek kornere gönderdi.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Bülent Yıldırım x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx
Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x (Mehmet Ekici dk. 54 xxx), Tolgay xx (Jailson dk. 84 ?), Moses xx, Ayew xx, Zajc x (Alper dk. 72 x), Soldado xxx
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xx (Erdoğan dk. 90 ?), Paul Papp xx, Ziya xx, Hakan Arslan x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 83 ?), Dİabate xx
Goller: Özer Hurmacı (dk. 73) (DG Sivasspor), Soldado (dk. 74), Mehmet Ekici (dk. 86) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bjarsmyr, Mert Hakan (DG Sivasspor), Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe)
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 4 ismi değiştirdi.
Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oynattı. Yanal, Volkan Demirel, Jailson ve Eljif Elmas'ı ise kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Harun Tekin, Mehmet Topal ile Andre Ayew oynadı.
HARUN TEKİN LİG'DE 8 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligde son olarak 17. haftada 24 Aralık'tan Antalyaspor maçında forma giyen Harun, Volkan Demirel'den formayı aldı.
OĞUZ KAAN DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna alındı.
Sezonun ilk yarısında 28 Ekim'de oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de başlayan ve sakatlanan Oğuz Kağan, uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi.
ERSUN YANAL'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratlarla destek oldu.
Karşılaşmadan önce Yanal'ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahürat yaptı. Yanal da tribünlere alkışla karşılık verdi.
DIRAR VE VALBUENA'NIN SAKATLIĞI VAR
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Mathieu Valbuena, Sivas ekibi karşısında forma giyemedi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihiyle santrforlar İslam Slimani ile Michael Frey de 21 kişilik maç listesinde yer almadı.
SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımını tek değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıkardı.
Keleş, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen David Braz'ın yerine Paul Papp'ı ilk 11'de görevlendirdi.
Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya ortak olarak "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" pankartıyla çıktı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitler için saygı duruşu da maçtan önce yapıldı.
ÇANAKKALE UNUTULMADI
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde iki takım futbolcuları ve hakemler bir arada sahaya çıktı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı sebebiyle iki takım futbolcuları ile hakemler ellerinde ''Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale'' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Mücadele öncesinde şehitler için de saygı duruşunda bulunuldu.
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