MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek gruba 3 puanla başladı. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının detayları... Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Garry Rodrigues attı. Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Galatasaray, Eren Derdiyok'un 67. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi. Serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok, sağ ayağı ile nefis bir plase vurarak topu filelere gönderdi. Galatasaray'da Badou Ndiaye 42 ve 87'de gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Selçuk İnan, 90+3. dakikada penaltıdan maçın skorunu belirledi. Galatasaray, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Lokomotiv Moskova ise ilk maçında puan alamadı. Grubun diğer maçında Schalke ile Porto Almanya'da 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray ilk haftayı lider kapattı.

Galatasaray, bir sonraki maçını 3 Ekim Çarşamba günü Porto'ya karşı deplasmanda oynayacak. Lokomotiv Moskova ise aynı gün Schalke'yi sahasında ağırlayacak. GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA 11'LERİ Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Donk, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Belhanda, Eren Derdiyok Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 9: Temsilcimiz Galatasaray Garry Rodrigues'in vuruşuyla öne geçti. Sol kanattan içeri katederek, ceza sahasına girmeden sol yandan sert vuruşu Guilherme Marinato'nun müdahelesine rağmen ağlarla buluştu.

Dakika 21: Anton Miranchuk'un ceza sahası sol yanından içeriye yaptığı ortaya Jefferson Farfan altıpas içerisinde kafa vurdu, ancak Fernando Muslera gole izin vermedi.

Dakika 29: Manuel Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunu savunmamız uzaklaştıramadı, ceza sahasına düşen topa Solomon Kverkvelia'nın vuruşuna, savunmamız çizgide müdahele etti.

Dakika 32: Yine köşe vuruşundan gelen topu savunmamız uzaklaştıramadı, ceza sahası dışından Igor Denisov'un şutu Serdar Aziz tarafından engellendi.

İkinci yarı Dakika 50: Anton Miranchuk'un yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şutu, Fernando Muslera güçlükle korner'e çeldi.

Dakika 56: Temsilcimiz Galatasaray tehlikeli geldi. Badou Ndiaye'nin cepheden yaklaşık 30 metre'den sert şutunu, Guilherme Marinato güçlükle korner'e çeldi.

Dakika 65: Younes Belhanda'nın ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu, kaleci Guilherme Marinato iki hamle de kontrol etti.

Dakika 67: Temsilcimiz Galatasaray durumu 2-0'a getirdi. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Eren Derdiyok, barajın üzerinden falsolu bir vuruşla Guilherme Marinato'yu mağlup etti ve farkı 2'ye çıkarttı.

Dakika 71: Yuto Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Akbaba, altıpas üzerinden kafa vuruşu yaptı ancak Guilherme Marinato topu kontrol etti.

Dakika 76: Kendi yarı alanımızdan atılan uzun top'a hareketlenen Garry Rodrigues, Vedran Corluka'dan klas bir vücut hareketiyle sıyrıldı, ceza sahasına girmeden kaleci'nin soluna güzel bir plase yolladı, ancak Guilherme Marinato parmak uçlarıyla kornere çeldi.

Dakika 80: 4'e 3 gelişen Galatasaray atağında topu sürükleyen Ndiaye, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şut çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Dakika 90: Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden şutunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Dakika 90+3: Galatasaray penaltı kazandı. Kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıkan Onyekuru, iki oyuncunun sıkıştırması üzerine pasını sağdan bindiren Emre Akbaba'ya aktardı. Emre, karşı karşıya kaldığı kaleci Guilherme'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Rocchi, bunun üzerine penaltı kararı verdi.

Dakika 90+4: Penaltıyı kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 73 Maicon), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 90+1 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 82 Onyekuru)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Höwedes, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Ignatyev (Dk. 69 Eder), Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Aleksei Miranchuk (Dk. 86 Anton Miranchuk), Farfan

Goller: Dk. 9 Rodrigues, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 90+4 Selçuk İnan (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 87 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Corluka, Dk. 60 Idowu, Dk. 88 Denisov, Dk. 90+3 Guilherme (Lokomotiv Moskova), Dk. 72 Fernando (Galatasaray) MAÇTAN NOTLAR UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe çekti. Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova karşısında görevlendirdi.

Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon aradan sonra boy gösteren sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı. Donk stoperde Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk'a stoperde görev verdi. Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında Serdar Aziz ile forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi. Feghouli kadroda yok Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11'de tercih etmediği Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı. Terim ile 5 yıl sonra Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında son olarak 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını 6-1 kaybetmişti. Taraftarlardan yoğun ilgi Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Lokomotiv Moskova'nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı statta izledi. UEFA Gençlik Ligi'de Lokomotiv Moskova galip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rus ekibinin golünü 67. dakikada Timur Suleymanov kaydetti. Maç öncesinde dostluk yemeği Müsabaka öncesinde iki takımın yöneticileri dostuk yemeğinde bir araya geldi.