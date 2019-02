MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında sahaya çıktı.

Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

TRİBÜNLERDE ANLAMLI PANKARTLAR

Galatasaraylı taraftarlar, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı andı. Taraftarlar tribünde İngilizce "Rest in Peace Emiliano Sala" yazılı pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için de "Our Condolences Are With You Flamengo" yazılı pankartı astı.