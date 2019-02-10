MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın en kritik maçında Galatasaray taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray, 90 dakika sonunda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada penaltından Mbaye Diagne, 44. dakikada ve 51. dakikada Younes Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Hugo Rodallega attı. Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Belhanda’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Diagne’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, kalenin solundan auta çıktı.

16. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza alanı sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega, Muslera’yı geçemedi.

18. dakikada savunma arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Arda’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada beyaz noktanın başına gelen Diagne, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

24. dakikada Ndiaye’nin ceza alanı dışından çektiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada Nagatomo’nun sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Diagne’nin kafa vuruşunu Arda rahatlıkla kontrol etti.

30. dakikada Nwakaeme pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega, Marcao’dan sıyrılıp yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 1-1

39. dakikada Onyekuru’nun sol çaprazdan çektiği şutu Arda yumruğuyla uzaklaştırdı.

45. dakikada Belhanda’nın çektiği sert şut Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen’e çarparak filelere gitti. 2-1

45+2. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf'un arka direğe ortasında Nwakaeme’nin şutu üstten auta çıktı.

İkinci yarı 51. dakikada Feghouli ile duvar pası yaparak ceza alanına giren Belhanda, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

57. dakikada sağ kanattan Yusuf’un kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega’nın kafa vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xxx, Ndiaye xxx (Selçuk dk. 86 ?), Donk xx, Feghouli xxx (Yunus dk. 83 ?), Belhanda xxx (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru xxx, Diagne xx

Trabzonspor: Arda Akbulut xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Hosseini xxx, Vahid Amiri xx, Toure xx (Abdulkadir Parmak dk. 46 x), Yusuf xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Abdülkadir Ömür xx, Rodallega xxx

Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor) MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez maça çıktı.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle alınan Senegalli futbolcu, cezasının tamamlanmasıyla teknik direktör Fatih Terim tarafından Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirildi. Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı. Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da ligde 20. haftadaki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı. KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK Galatasaray, Süper Lig'deki son maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı olan Mariano Filho, müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kostas Mitroglou da yedekler arasında kaldı. Terim, bu oyuncuların yerine Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.

Öte yandan kart cezalısı Sinan Gümüş de Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamadı. NAGATOMO FORMASINA KAVUŞTU Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıktı. Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösterdi. Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı. Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı. EMRE AKBABA KULÜBEDE Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçının kadrosunda yer aldı. Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre, uzun bir aranın ardından müsabaka kadrosuna girerek yedekler arasında bulundu. TERİM 99 GÜN SONRA Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında yer aldı.

Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında sahaya çıktı. Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı. TRİBÜNLERDE ANLAMLI PANKARTLAR Galatasaraylı taraftarlar, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı andı. Taraftarlar tribünde İngilizce "Rest in Peace Emiliano Sala" yazılı pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için de "Our Condolences Are With You Flamengo" yazılı pankartı astı.

Tribünde ayrıca "Kartal'daki bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun" pankartı da yer aldı. TRABZON'DA 3 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karaman, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır kadroda yer almazken, Abdulkadir Parmak yedek kulübesinde oturdu. Karaman, bu isimlerin yerine Arda Akbulut, Majid Hosseini ve Vahid Amiri'yi ilk 11'de görevlendirdi. Bordo-mavili takımın kadrosunda Novak ve Uğurcan'ın dışında sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ve Joao Pereira da yer almadı. ARDA AKBULUT İLK LİG MAÇINA ÇIKTI Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Arda Akbulut, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıktı. Birinci kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından 18 yaşındaki file bekçisine şans doğdu. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Arda, zorlu maçta bordo-mavili kaleyi korudu.