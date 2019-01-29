MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 4 - 1 Boluspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, taraftarı önünde Boluspor'a konuk etti. Genç oyuncu Yunus Akgün'ün hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, Boluspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
İlk maçı da 1-0 kazanan Galatasaray, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada, 69. dakikada ve 78. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 33. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Akabueze attı.
Galatasaray ilk maçta da rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Galatasaray savunmasının arkasında topla buluşan Özgür Can’ın çaprazdan çektiği şut direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada Mustafa Durak’ın ara pasında topla buluşan Umut kaleye şutunu çekti. Ahmet Çalık topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
19. dakikada Boluspor savunmasından seken topla sol kanatta buluşan Ömer Bayram’ın ceza alanı içine gönderdiği ortayı Yunus Akgün kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Linnes’in açtığı ortada Sinan Gümüş’ün altıpas üzerinde, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.
33.dakikada Yunus’un ara pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Muğdat’ın içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın sağından ağlara gitti. 2-0
37.dakikda ceza sahası çizgisi üzerinde Selçuk’un kullandığı frikiği kaleci Gökhan çeldi.
42. dakikada Akabueze’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk’un şutunu, kaleci İsmail üstten kornere çeldi.
İkinci yarı
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Donk’un kaleyi cepheden gören noktada yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.
65. dakikada sol çaprazdan kaleyi düşünen Ufuk’un şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi.
69. dakikada Muğdat’ın pasında penaltı noktasında yakın bir yerde topla buluşan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
75. dakikada Donk’un pasıyla altıpas üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Semih Kaya, Gökhan’ı geçemedi.
77. dakikada Ufuk’un ceza alanı içinde Yunus’un ayağına basarak düşürdüğü pozisyonu VAR’da izleyen hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.
78. dakikada topun başına geçen Yunus, kendisinin üçüncü takımının da dördüncü golünü attı. 4-0
79. dakikada Gökay’ın ceza alanı içinde Sebaihi’yi düşürmesi sonucu Serkan Tokat penaltı kararı verdi.
80. dakikada beyaz noktaya gelen Akaabueze topu filelerle buluşturdu. 4-1
86. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı korner vuruşunda Semih Kaya’nın kafasını kaleci Gökhan direk dibinden güçlükle çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx
Galatasaray: İsmail Çipe xxx (Batuhan dk. 82 ?), Linnes xxx (Gökay dk. 71 x), Ahmet xxx, Semih xxx, Ömer xxx, Donk xx, Celil xxx, Yunus xxxx, Muğdat xxx, Selçuk xxx, Sinan xx (Emre Taşdemir dk. 61 x)
Boluspor: Gökhan x, Hayrullah x, Ümit x, Diarra x, Ufuk x, Yusuf Emre x, Akabueze xx, Umut x (Billal Sebaihi dk. 59 x), Guido xx (Mutlu dk. 79 ?), Mustafa Durak x, Özgür Can x (Batuhan dk. 67 x)
Goller: Yunus Akgün (dk. 19, dk. 69 ve 78 ), Muğdat (dk. 33)(Galatasaray), Akabueze (dk. 80) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Donk (Galatasaray), Diarra, Ufuk, Mutlu (Boluspor)
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u konuk eden Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kupada son çeyrek finalistin belli olacağı Boluspor mücadelesinde İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Ryan Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, ve Muğdat Çelik'ten oluşan 11'i sahaya sürdü.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mariano Filho, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Gökay Güney, Marcao, Sofiane Feghouli yer aldı.
Galatasaray 11'inde sadece iki yabancı
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11'inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.
İlk 11'de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk'u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.
Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4'ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.
Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017'deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı'nda mücadele etti.
Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya'ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.
Yönetime transfer göndermesi
Galatasaraylı taraftarlar, transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.
Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.
Terim'e sevgi gösterisi
Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.
Müsabaka başlamadan önce Terim'i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.
Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda takımının başında sahaya çıktı.
Orhan Kaynak, Boluspor'un başında ilk maçına çıktı
Boluspor'un yeni teknik direktörü Orhan Kaynak, ilk sınavını kupadaki Galatasaray maçıyla verdi.
Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.
Bu arada, Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.
Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu'da 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.
Moses'tan övgü dolu sözler!
'Hak ederek kazanma misyonumuzda var'
Drogba G.Saray'ı unutmadı
'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'
Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!
G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...
Volkan Şen'in yeni takımını açıkladı!
Moussa Sow ilk idmanına çıktı
Inter'den Mesut Özil teklifine ret
Beşiktaş'ta ayrılık!
Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor
Altınordu İtalya’ya açıldı
Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te
İşte Hannover'in yeni hocası
Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'
Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum