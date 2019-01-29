MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 4 - 1 Boluspor (Ziraat Türkiye Kupası)

6. dakikada Galatasaray savunmasının arkasında topla buluşan Özgür Can’ın çaprazdan çektiği şut direğin yanından auta çıktı. 12. dakikada Mustafa Durak’ın ara pasında topla buluşan Umut kaleye şutunu çekti. Ahmet Çalık topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 19. dakikada Boluspor savunmasından seken topla sol kanatta buluşan Ömer Bayram’ın ceza alanı içine gönderdiği ortayı Yunus Akgün kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-0 25. dakikada sağ kanattan Linnes’in açtığı ortada Sinan Gümüş’ün altıpas üzerinde, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta çıktı. 33. dakikada Yunus’un ara pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Muğdat’ın içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın sağından ağlara gitti. 2-0 37. dakikda ceza sahası çizgisi üzerinde Selçuk’un kullandığı frikiği kaleci Gökhan çeldi. 42. dakikada Akabueze’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk’un şutunu, kaleci İsmail üstten kornere çeldi.

Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada, 69. dakikada ve 78. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 33. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Akabueze attı.

İlk maçı da 1-0 kazanan Galatasaray, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, taraftarı önünde Boluspor'a konuk etti. Genç oyuncu Yunus Akgün'ün hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, Boluspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Donk’un kaleyi cepheden gören noktada yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı. 65. dakikada sol çaprazdan kaleyi düşünen Ufuk’un şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi. 69. dakikada Muğdat’ın pasında penaltı noktasında yakın bir yerde topla buluşan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0 75. dakikada Donk’un pasıyla altıpas üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Semih Kaya, Gökhan’ı geçemedi. 77. dakikada Ufuk’un ceza alanı içinde Yunus’un ayağına basarak düşürdüğü pozisyonu VAR’da izleyen hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi. 78. dakikada topun başına geçen Yunus, kendisinin üçüncü takımının da dördüncü golünü attı. 4-0 79. dakikada Gökay’ın ceza alanı içinde Sebaihi’yi düşürmesi sonucu Serkan Tokat penaltı kararı verdi. 80. dakikada beyaz noktaya gelen Akaabueze topu filelerle buluşturdu. 4-1 86. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı korner vuruşunda Semih Kaya’nın kafasını kaleci Gökhan direk dibinden güçlükle çeldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u konuk eden Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017'deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı'nda mücadele etti.

İlk 11'de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk'u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.

Galatasaray 11'inde sadece iki yabancı

Müsabaka başlamadan önce Terim'i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.

Bu arada, Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.

Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu'da 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.

