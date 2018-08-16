MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda soğuk terler döktü. Beşiktaş, ilk maçta İstanbul'da 1-0 yendiği LASK Linz ile Avusturya'da rövanş maçında karşılaşırken rakibine Avusturya'da 2-1 mağlup oldu ancak deplasman golü ile rakibini eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Beşiktaş, 90 dakikada tek isabetli şut çekerken, Negredo'nun o şutu turu getirmeye yetti.

50. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Quaresma'nın sağ taraftan yaptığı ortada top LASK Linz savunmasından döndü. Ceza sahasının dışından Tolgay Arslan'ın vuruşunda top auta çıktı. 69. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Pepe'nin savunmadan vurduğu top yarı alanda LASK Linz futbolcularında kaldı. LASK Linz atağında ceza sahasına giren Samuel Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin'den döndü. Dönen topu tamamlayan Dominik Frieser takımını 2-0 öne geçirdi. 90. dakikada Beşiktaş, Negredo ile aradığı golü buldu. Caner Erkin'in sol taraftan yaptığı ortada Pepe topu ceza alanı çizgisinde ayağıyla indirdi. Negredo'nun gelişine sert vuruşunda top filelere gitti: 2-1 90+2. dakikada Negredo kırmızı kart gördü. 85. dakikada sarı kart gören Negredo, 90+2. dakikadaki ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş bu akşamki kadroyu ilk maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Bu sezonki tüm resmi maçlarda stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine yeni transfer Enzo Roco'yu 11'e koyan Güneş, sağbekte de sürpriz bir şekilde Gökhan Gönül'ün yerine Adriano'ya görev verdi. Böylelikle Beşiktaş'ın defans hattı Adriano-Pepe-Roco ve Caner Erkin'den oluştu.

Orta sahada değişiklik yapmayan Şenol Güneş'in Medel-Tolgay ikilisinin önündeki oyuncu tercihi yine Oğuzhan oldu. Hücum hattında beklenenin aksine Larin'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam Larin'i Lens ve Babel ile destekledi.

VİDA BU SEZON İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Dünya Kupası'nda final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida bu sezon ilk kez 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise Utku-Quaresma-Negredo-Necip-Gökhan Gönül ve Vagner Love oldu.

TÜRK TARAFTARLAR DEPLASMAN YASAĞINI DİNLEMEDİ

2 sezon önceki Lyon deplasmanında yaşanan olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa deplasmanlarına seyirci götürmeyen ve bilet haklarını kullanmayan Beşiktaş'ın bu uygulaması, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor. Geçen sezon Leipzig ve Bayern Münih maçlarında rakip takım tribünlerinden aldıkları biletlerle bu yasağı delen Türk taraftarlar, Linz maçında da aynı uygulamayı yaptı. Gerek Linz ve Avusturya, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlar Linz maçında da bir hayli fazlaydı. Belli bölümlerde toplu halde oturan Türk vatandaşlarının sayısı stada dağılanlar da eklendiğinde 3-4 bini rahatlıkla buldu. Bu arada stat içinde Türk taraftarlar ile Linz taraftarları arasında polisin fazla büyümeden engel olduğu bir karışıklık yaşandı. Karışılık sonrası polis kontrolünde Türk taraftarların yeri değiştirildi.