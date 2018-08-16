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MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

LASK Linz - Beşiktaş maçında temsilcimiz Beşiktaş öldü öldü dirildi ve üst tura yükseldi. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen üst tura yükselmeyi başardı. 90. dakikaya 2-0 mağlup giren ve elenme riskiyle karşılaşan Beşiktaş'a turu, 90. dakikada kaydettiği golle Alvaro Negredo getirdi. LASK Linz - Beşiktaş maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti haberimizde...

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda soğuk terler döktü. Beşiktaş, ilk maçta İstanbul'da 1-0 yendiği LASK Linz ile Avusturya'da rövanş maçında karşılaşırken rakibine Avusturya'da 2-1 mağlup oldu ancak deplasman golü ile rakibini eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Beşiktaş, 90 dakikada tek isabetli şut çekerken, Negredo'nun o şutu turu getirmeye yetti.

Beşiktaş'a altın değerindeki golü 90. dakikada Alvaro Negredo kaydetti. Ceza sahası dışından sert bir şut çeken İspanyol forvet, Beşiktaş'a turu getirdi.

Avusturya ekibinin gollerini ise 42. dakikada Joao Victor ve 69. dakikada Dominik Frieser kaydetti.

detay

LASK Linz - Beşiktaş maçının 11'leri;

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Cyle Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Jeremain Lens'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
42. dakikada LASK Linz öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un orta sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası dışından ara pasıyla topu Victor'a gönderdi. Savunmada Roco'dan sıyrılan Victor'un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Holland, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Holland'ın yerden köşeye vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Quaresma'nın sağ taraftan yaptığı ortada top LASK Linz savunmasından döndü. Ceza sahasının dışından Tolgay Arslan'ın vuruşunda top auta çıktı.
69. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Pepe'nin savunmadan vurduğu top yarı alanda LASK Linz futbolcularında kaldı. LASK Linz atağında ceza sahasına giren Samuel Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin'den döndü. Dönen topu tamamlayan Dominik Frieser takımını 2-0 öne geçirdi.
90. dakikada Beşiktaş, Negredo ile aradığı golü buldu. Caner Erkin'in sol taraftan yaptığı ortada Pepe topu ceza alanı çizgisinde ayağıyla indirdi. Negredo'nun gelişine sert vuruşunda top filelere gitti: 2-1
90+2. dakikada Negredo kırmızı kart gördü. 85. dakikada sarı kart gören Negredo, 90+2. dakikadaki ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İstanbul'daki maçta rakibini 1-0 yenen Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen play-off turuna yükselen taraf oldu.

Stat: Linzer
Hakemler: Nikola Dabanovic xx, Jovica Tatar xx, Aleksandar Djikanovic xx
LASK Linz: Schlager xx, Pogatez xx, Trauner xx, Ramsebner xx, Ullmann xxx, Michorl xx, Holland xx, Reinhold Ranft xx, Victor xxx (Dominik Frieser dk. 66 xx), Thomas Goiginger xx (Yusuf Otubanjo dk. 87 ?), Samuel Tetteh xx (Jamnig dk. 79 ?)
Beşiktaş: Tolga xx, Adriano x, Pepe xx, Roco x, Caner xx, Lens x, Medel xx, Tolgay xx (Gökhan Gönül dk. 72 xx) Oğuzhan x (Quaresma dk. 46 x) Babel x, Larin x (Negredo dk. 72 xx)
Goller: Victor (dk. 42), Frieser (dk. 66) (LASK Linz), Negredo (dk. 89) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Negredo (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Medel (Beşiktaş), Reinhold Ranft, Goiginger (Linz)

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Şenol Güneş bu akşamki kadroyu ilk maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Bu sezonki tüm resmi maçlarda stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine yeni transfer Enzo Roco'yu 11'e koyan Güneş, sağbekte de sürpriz bir şekilde Gökhan Gönül'ün yerine Adriano'ya görev verdi. Böylelikle Beşiktaş'ın defans hattı Adriano-Pepe-Roco ve Caner Erkin'den oluştu.

Orta sahada değişiklik yapmayan Şenol Güneş'in Medel-Tolgay ikilisinin önündeki oyuncu tercihi yine Oğuzhan oldu. Hücum hattında beklenenin aksine Larin'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam Larin'i Lens ve Babel ile destekledi.

VİDA BU SEZON İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Dünya Kupası'nda final oynadığı için sezon başı çalışmalarına katılamayan Domagoj Vida bu sezon ilk kez 18 kişilik maç kadrosuna girdi. Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki diğer oyuncuları ise Utku-Quaresma-Negredo-Necip-Gökhan Gönül ve Vagner Love oldu.

TÜRK TARAFTARLAR DEPLASMAN YASAĞINI DİNLEMEDİ

2 sezon önceki Lyon deplasmanında yaşanan olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa deplasmanlarına seyirci götürmeyen ve bilet haklarını kullanmayan Beşiktaş'ın bu uygulaması, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor. Geçen sezon Leipzig ve Bayern Münih maçlarında rakip takım tribünlerinden aldıkları biletlerle bu yasağı delen Türk taraftarlar, Linz maçında da aynı uygulamayı yaptı. Gerek Linz ve Avusturya, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlar Linz maçında da bir hayli fazlaydı. Belli bölümlerde toplu halde oturan Türk vatandaşlarının sayısı stada dağılanlar da eklendiğinde 3-4 bini rahatlıkla buldu. Bu arada stat içinde Türk taraftarlar ile Linz taraftarları arasında polisin fazla büyümeden engel olduğu bir karışıklık yaşandı. Karışılık sonrası polis kontrolünde Türk taraftarların yeri değiştirildi.

LİNZ POLİSİNDEN YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Linzer Stadı'nda yıllardan bu yana ilk kez tüm biletlerin satılması emniyet güçlerinin tüm dikkatini maça vermesini de sağladı. Stada giriş noktalarının gerisinden itibaren önlem alan Avusturya polisi stadın içinde de hemen hemen tüm tribünlerin önünde önlem aldı.

TEK YÖNETİCİ AHMET ÜRKMEZGİL

Beşiktaş'ı LASK Linz maçında yönetici olarak sadece Ahmet Ürkmezgil temsil etti. Dün takımla beraber Avusturya'ya gelen Ürkmezgil haricinde hiçbir yönetici Linz maçına gelmedi. Başkan Fikret Orman'ın ise bugün Kulüpler Birliği toplantısı olması sebebiyle Linz'e gelemediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAN ERZURUM'A GEÇECEK

Siyah Beyazlılar Linz maçından sonra İstanbul'a dönmeyerek doğrudan Erzurum'a geçecek. Pazar günü Süper Lig'de B.B Erzurumspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar bu geceden sonra İstanbul'a dönülmesi halinde sadece 1 gün olan dinlenme imkanını artırmak için doğrudan Erzurum'a geçme kararı aldı.

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Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi

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