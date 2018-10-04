Standart Liege 2 - 1 Akhisarspor

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarında Akhisarspor, Standard Liege'e konuk oldu.
Mücadelenin 17. dakikasında Renaud Edmond'un golüyle geriye düşen Akhisarspor, 32. dakikada Onur Ayık'ın kaydettiği golle skora denge getirdi.
Standard Liege 39. dakikada Moussa Djenepo'nun golüyle bir kez daha öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Luis Pedro Cavanda oldu.
İkinci yarıda temsilcimiz aradığı golü bulamadı ve Akhisarspor, Standard Liege'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Akhisarspor, Mustafa Yumlu'nun 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Standard Liege ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Akhisarspor ise henüz puan alamadı.
Akhisarspor, Onur Ayık'ın kaydettiği golle Avrupa kupalarında ilk kez gol attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emond’un şutu üstten dışarı çıktı.
17. dakikada Carcela'nın pasında topla buluşan Emond, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
22. dakikada Josue’nin ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
32. dakikada ceza yayının hemen dışında topla buluşan Onur Ayık’ın vuruşu ağlara gitti. 1-1
40. dakikada Cavanda'nın ortasında ceza sahası içinde Djenepo topu ağlara gönderdi. 2-1
İkinci yarı
47. dakikada ceza sahasına sokulan Onur Ayık’ın şutunu kaleci Ochoa kurtardı.
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Laifis’in şutunda top auta çıktı.
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama’nın şutu yandan dışarı gitti.
Stat: Dufrasne
Hakemler: Manuel Shuettengruber xx, Roland Brandner xx, Robert Steinacher xx
Standard Liege: Ochoa xx, Sebastien Pocognoli xx, Luis Cavanda xx, Konstantinos Laifis xx, Christian Luyindama xx, Gojko Cimirot xx, Uche Agbo xx (Paul-Jose Mpoku dk. 76 x), Razvan Marin xx, Mehdi Carcela xx, Renaud Emond xx (Orlando Sad dk. 83 ?), Moussa Djenepo xx
Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Mustafa Yumlu x, Güray Vural xx, Caner xx, Lopes xx, Aykut Çeviker xx, Bilal Kısa x (Sissoko dk. 41 x), Barbosa xx, Josue xx, Onur Ayık xx (Regattin dk. 72 x), Seleznyov x (Manu dk. 80 ?)
Goller: Emond (dk. 17), Djenepo (dk. 40) (Standard Liege), Onur Ayık (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Mustafa Yumlu (dk. 82) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Sissoko (Akhisarspor), Djenepo (Standard Liege)
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