MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 5 - 0 Sivas Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

9. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Batuhan Artaslan filelere gönderdi. 1-0 17. dakikada ceza sahası içinde Vahid Amiri'nin pasın topla buluşan Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-0 30. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Aykut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 35. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından filelere yolladı. 3-0

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalırken Sivas Belediyespor, kupaya veda etti.

Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Batuhan Artarslan, 17 ve 35. dakikalarda Ekuban, 52'de Amiri ve 78. dakikada Abdulkadir Parmak'tan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor ile Sivas Belediyespor, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında fırtına gibi esen Trabzonspor, 2. Lig'de oynayan rakibini 5-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanşında sahasında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.

KARAMAN, İLK MAÇIN 11'İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivas Belediyespor karşısında rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçın 11'inden farklı olarak iki değişiklikle maça başladı. Kupada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok şans tanıyan Karaman, rövanş karşılaşmasında sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilen ve izinsiz olarak şehirden ayrılan Esteban'ın yerine kalede Uğurcan Çakır'a, Semih Karadeniz'in yerine ise Olcay Şahan'a ilk 11'de görev verdi.

KUCKA DÖNDÜ

Trabzonspor'da ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlığının ardından kupada Sivas Belediyespor ile oynanan ilk maçta ve son 4 lig karşılaşmasında yer almayan orta saha oyuncusu Juraj Kucka, takıma geri döndü. Uzun süren sakatlığının ardından bu hafta takımla çalışmalara başlayan Slovakyalı orta saha oyuncu, Sivas Belediyespor maçının kadrosunda yerini aldı.