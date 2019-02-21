F.Bahçe Avrupa'da buraya kadar...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Zenit, Saint Petersburg'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 yenildi ve Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.
Fenerbahçe'nin tek golü 43. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Zenit'in gollerini ise 4. dakikada Ozdoev, 37 ve 76. dakikalarda Serdar Azmoun attı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ederken Zenit, adını son 16 turuna yazdıran takım oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada Tolgay’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moses'in şutu auta gitti.
64. dakikada Driussi'nin pasında ceza yayı üzerinde Azmoun'un vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.
69. dakikada Ayew’in hatalı geri pasında Azmoun topu Mak’a aktardı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Mak’ın şutunda Harun topu kornere tokatladı.
76. dakikada Artem Dzyuba’nın ara pasında Mehmet Topal’ın müdahale edemediği topu alan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Krestovsky
Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx
Zenit: Andrei Lunev xxx, Branislav Ivanovic xxx, Igor Smolnikov xx, Aleksandr Anyukov xx, Yaroslav Rakitskyi xx, Hernani Junior x (Robert Mak dk. 56 x), Wilmar Barrios xx, Magomed Ozdoev xx, Artem Dzyuba xxx (Musaev dk. 88 ?), Serdar Azmoun xxx (Zabolotny dk. 80 ?), Sebastian Driussi xxx
Fenerbahçe: Harun x, Sadık x, Şener x, Hasan Ali x (İsmail dk. 67 x), Skrtel x, Jailson x (Slimani dk. 80 ?), Eljif Elmas x, Mehmet Topal xx, Moses xx, Alper x (Tolgay dk. 46 xx), Ayew x
Goller: Ozdoev (dk. 4), Azmoun (dk. 37 ve 76) (Zenit), Mehmet Topal (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Azmoun, Hernani Junior, Barrios (Zenit), Alper Potuk, Skrtel, Tolgay, Eljif Elmas (Fenerbahçe)
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.
Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.
ÜSTÜ KAPALI STAT SOĞUĞU GEÇİRMİYOR
Zenit ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynandığı stadın üstü kapalı olduğu için soğuğu geçirmiyor.
Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri olan Saint Petersburg'daki Gazprom Arena, teknolojisi ile dışarıdaki soğuk havaya rağmen maç izlemeye gelenlere sıcak bir hava sunuyor. Karşılaşmanın başladığı saatlerde açık alandaki hava sıcaklığı eksi 8'e kadar gerilerken, stat içinde sıcaklık 16 dereceye kadar artırılabiliyor.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Turun ikinci maçında her iki takım taraftarı, 64 bin kişilik Gazprom Arena'yı tamamen doldurdu. Zenit taraftarlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.
ZENIT TARAFTARI KOREOGRAFİ YAPTI
Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde koreografi hazırladı.
Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi.
F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti
Tolgay şaşırttı! 'Arkadaşlarımız kızar ama...'
Terim'den flaş Benfica sözleri! 'Bu algı...'
Beşiktaş'a bir sponsor daha
G.Saray'a sürpriz ziyaretçi
Trabzon'a 2 yıldızdan müjde geldi
Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer oldu!
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Trabzon'a nazar değdi
Cengiz Ünder için bomba transfer iddiası!
Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Dev buluşma! Arda Turan ve Aziz Yıldırım...
Dortmund golsüz berabere kaldı
Benfica ligde farklı kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum