F.Bahçe Avrupa'da buraya kadar...

4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ederken Zenit, adını son 16 turuna yazdıran takım oldu.

Fenerbahçe'nin tek golü 43. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Zenit'in gollerini ise 4. dakikada Ozdoev, 37 ve 76. dakikalarda Serdar Azmoun attı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Zenit, Saint Petersburg'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 yenildi ve Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.

Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.

ÜSTÜ KAPALI STAT SOĞUĞU GEÇİRMİYOR

Zenit ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynandığı stadın üstü kapalı olduğu için soğuğu geçirmiyor.

Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri olan Saint Petersburg'daki Gazprom Arena, teknolojisi ile dışarıdaki soğuk havaya rağmen maç izlemeye gelenlere sıcak bir hava sunuyor. Karşılaşmanın başladığı saatlerde açık alandaki hava sıcaklığı eksi 8'e kadar gerilerken, stat içinde sıcaklık 16 dereceye kadar artırılabiliyor.

ZENIT'IN STADI GAZPROM ARENA

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Turun ikinci maçında her iki takım taraftarı, 64 bin kişilik Gazprom Arena'yı tamamen doldurdu. Zenit taraftarlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.

ZENIT TARAFTARI KOREOGRAFİ YAPTI

Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde koreografi hazırladı.

Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi.

