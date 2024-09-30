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Maç sırasında bir anda yere yığıldı! 'Tyson' lakaplı Fabian Caballero hayatını kaybetti... Arsenal'den açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 09:10
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1998/99 yılları arasın İngiliz devi Arsenal'da da top koşturan Fabian Caballero, arkadaşlarıyla Futsal oynadığı sırada bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Maç sırasında bir anda yere yığıldı! 'Tyson' lakaplı Fabian Caballero hayatını kaybetti... Arsenal'den açıklama geldi

Arsenal'in eski forveti Fabian Caballero'nun 46 yaşında hayatını kaybettiği kulüpten yapılan açıklamada duyuruldu. Caballero , 46 yaşında hayatını kaybetti.

Paraguay Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Paraguay Futbol Federasyonu, hem Paraguay futbolunda hem de yurt dışında olağanüstü bir kariyere sahip olan eski futbolcu Fabián Caballero'nun vefatından dolayı derin bir üzüntü duymaktadır." ifadelerine yer verdi.

ARSENAL'DEN AÇIKLAMA!

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Arsenal'den yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, eski oyuncumuz Fabian Caballero'nun ani vefatını duymaktan büyük üzüntü duymaktadır. Şu anda düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı. Dundee'den yapılan açıklamada "Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski Dundee oyuncusu Fabian Caballero'nun vefatını bu sabah öğrenerek son derece şok ve üzüntü yaşadı. Fabian 46 yaşında vefat etti ve Dundee Futbol Kulübü'ndeki herkes tarafından çok özlenecek. Fabian, Temmuz 2000'de Dee ile sözleşme imzaladı ve Dundee taraftarları arasında favori bir isim oldu" denildi.

MAÇ SIRASINDA YERE YIĞILDI

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Mücadeleci tarzı nedeniyle 'Tyson' lakabıyla anılan Paraguaylı oyuncunun, memleketi Asuncion'da arkadaşlarıyla futsal oynarken yere yığıldığı bildirildi.

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