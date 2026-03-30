Maç sırasında ilginç olay! Yaşanan sakatlık sonrası üzülüp maçı bıraktılar

Rize U18 Ligi play-off final maçında kazanan tarafın şampiyon olacağı karşılaşma, yaşanan bir sakatlık sonrası futbolcuların takım arkadaşları için üzülerek oyuna devam edememesi nedeniyle ertelendi.

Cevdet Berker İşleyen

Rize U18 Ligi play-off finalinde yaşanan talihsiz olay maça damga vurdu. Karşılaşmanın henüz başında iki futbolcunun çarpışması sonucu genç bir oyuncu ciddi bir tehlike atlattı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Mücadelenin 6. dakikasında Rize Belediyespor kalecisi İlkaycan Nedim Sönmez ile Veliköyspor futbolcusu Bedir Salih Kazancı hava topu mücadelesinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 16 yaşındaki Bedir Salih Kazancı’nın dili boğazına kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Sahada bulunan sağlık görevlisinin anında müdahalesi ve Rize Belediyespor Antrenörü Muhammet Akarsu’nun desteğiyle genç futbolcunun yeniden nefes alması sağlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası sahaya gelen ambulansla Bedir Salih Kazancı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MAÇA UZUN SÜRE ARA VERİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma yaklaşık 25 dakika durdu. Veliköysporlu futbolcular ile teknik heyet, büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

MÜSABAKA ERTELENDİ

Genç futbolcunun hastaneye kaldırılmasının ardından Veliköyspor cephesi maçın devam etmesini istemedi. Hakem Yücel Büyük, iki takım teknik heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmayı erteledi. Maçla ilgili nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kosova-Türkiye maçı öncesi şimdi de bilet krizi! Onlara bile yer yok...Kosova-Türkiye maçı öncesi şimdi de bilet krizi! Onlara bile yer yok...
Ozan Kabak 'tamam' dedi, iş imzaya kaldı! 7 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyorOzan Kabak 'tamam' dedi, iş imzaya kaldı! 7 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor

Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika futbol
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Veda mesajı paylaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

