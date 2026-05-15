Muçi pazarlığı! Trabzonspor'un Beşiktaş'a yaptığı teklif belli oldu

Türkiye Kupası yarı final maçında Gençlerbirliği'ne karşı attığı son dakika golüyle takımı Trabzonspor'u finale taşıyan Ernest Muçi, performansıyla bordo-mavili takımın en önemli parçası haline geldi.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer olan Arnavut yıldız, geleceği için de kararını verdi. Burada mutlu olduğu belirtilen Muçi'nin Trabzonspor'da kalmak istediği ifade edildi.

Trabzonspor yönetimi, sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosnua kattığı Ernest Muçi'yi takımda tutmak istiyor. Özellikle taraftarın da bu yönde olan talebi göz önünde bulundurularak transfer için harekete geçildi.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNE RET

SABAH'ın haberine göre Trabzonspor yönetimi, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Muçi için beklentisinin en az 8 milyon euro olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Beşiktaş'a yeni bir teklif yapmak adına yönetimle birlikte çalışmalar yaptığı vurgulandı.

Ernest Muçi'nin kariyerine burada devam etmek istediği ve Beşiktaş yönetiminin kendisi için kolaylık sağlanmasını talep edeceği de belirtiliyor. Trabzonspor, önümüzdeki günlerde Muçi için yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacak.