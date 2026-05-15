Muçi pazarlığı! Trabzonspor'un Beşiktaş'a yaptığı teklif belli oldu

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi geleceği için kararını verdi. Bordo-mavili yönetim, Arnavut yıldızın bonservisini almak için siyah-beyazlı yönetimle görüşmelere başladı.

Cansu Çamcı

Türkiye Kupası yarı final maçında Gençlerbirliği'ne karşı attığı son dakika golüyle takımı Trabzonspor'u finale taşıyan Ernest Muçi, performansıyla bordo-mavili takımın en önemli parçası haline geldi.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer olan Arnavut yıldız, geleceği için de kararını verdi. Burada mutlu olduğu belirtilen Muçi'nin Trabzonspor'da kalmak istediği ifade edildi.

Trabzonspor yönetimi, sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosnua kattığı Ernest Muçi'yi takımda tutmak istiyor. Özellikle taraftarın da bu yönde olan talebi göz önünde bulundurularak transfer için harekete geçildi.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNE RET

SABAH'ın haberine göre Trabzonspor yönetimi, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Muçi için beklentisinin en az 8 milyon euro olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Beşiktaş'a yeni bir teklif yapmak adına yönetimle birlikte çalışmalar yaptığı vurgulandı.

