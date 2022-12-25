SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Maç sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Nihat Kahveci'nin hedefinde Jorge Jesus var...

Maç sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Nihat Kahveci'nin hedefinde Jorge Jesus var...

25.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Herkes gibi Jorge Jesus'u eleştiren Kahveci, Portekizli teknik adamın maçta iyi işler yapmadığını ifade etti.

Maç sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Nihat Kahveci'nin hedefinde Jorge Jesus var...

Futbol yorumlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olmayı başaran eski futbolcu Nihat Kahveci'den Fenerbahçe hakkında flaş ifadeler geldi. Trabzonspor'a karşı 90 dakika boyunca isabetli bir şut bile atamayan sarı-lacivertlileri eleştiren Kahveci, suçu Jesus'ta aradı.

"JESUS'U ÖVÜYORUZ AMA..."

23b189b476ba99ce70fe8b1d469d2e85

"Elbet birine gelecekti bu kırmızı. Jesus'u övüyoruz ama bu konuda erken müdahale edip Batshuayi ile Crespo hemen alınabilirdi. Trabzonspor devre arasına başka çıktı. Ben bu ligde varım, kolay kolay kopmam dedi. Geçen sene Trabzonspor deplasmanına lider gidip kaybeden Fenerbahçe, o günden sonra ligden koptu ama Jesus'un bunu oyunculara unutturup oyuncuları tekrar konsantre edebileceğini düşünüyorum."

"JORGE JESUS İLE EN KÖTÜ MAÇ DERİM"

244e175caa97e989fdf9a01379d92009

Fenerbahçe bu maça hiç hazırlanmamış gibi. Bir oyuncu söyleyecek olursak sadece Altay derim Fenerbahçe'de onun dışında ikinci bir oyuncu yok. Maçın ilk yarısında pas trafiğini sayıyordum. 5 pas yapamadılar. Fenerbahçe'yi hiç bu kadar geriden oyun kurmaya çalıştığı bir oyun görmedim. Jorge Jesus ile en kötü maç derim.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler!Fenerbahçe'de Jorge Jesus için olay yaratacak sözler!
TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezasıTFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası
Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almakAbramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci Jorge Jesus fenerbahçe At bahçe maçı maçı portekizli maçın

En Çok Okunan Haberler

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı

Cristiano Ronaldo transferi için skandal gerçeği açıkladı

Maç sonunda ağır sözler! "Futbol bilgisi yok!"

Maç sonunda ağır sözler! "Futbol bilgisi yok!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.