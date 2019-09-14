Maç sonrası soyunma odasında silahla poz verdi

Rusya'nın kalaşnikof üreticiliği ile ünlü olan şehri Izhevsk'te bulunan Izhstal takımı, Chelmet ile oynadığı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmasını bildi. Bu galibiyetin ardından dünyanın konuştuğu bir olay gerçekleşti.
Takımın menajeri Rammil Sayfullin, galibiyet sonrası soyunma odasına AK-47 isimli kalaşnikof ile girdi. Sayfullin takımın karşılaşmada en iyi oyuncusu seçilen Savely Kononov'a bu silahı vereceğini söylerken, bunu bir gelenek haline geleceğini ve diğer karşılaşmalarda da en başarılı oyuncuya AK-47 ödül verileceğini söyledi.
Bu olay sosyal medyanın da gündemine otururken, 'Eğer maçı kaybedersen en kötü oyuncu o tüfekle vurulacak mı?' yorumları yapıldı. Izhstal, Rusya Hokey Ligi'nde dört maçta elde ettiği 5 puanla 8. sırada yer alıyor.
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