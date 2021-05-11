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  4. Maç sonu olay! Rachid Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

Maç sonu olay! Rachid Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

11.05.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rachid Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı. Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao ile yaşanan tartışma sonrası menajer, stadyumda gözaltına alındı.

Maç sonu olay! Rachid Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

MAÇIN SON DÜDÜĞÜ İLE GERİLİM BAŞLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile Karagümrük yedek kulübesi birbirine girerken, olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Rachid Ghezzal
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