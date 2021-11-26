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Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

26.11.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından Galatasaray futbolcusu Patrick van Aanholt, Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu.

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, maç sonrasında bir paylaşım yaptı.

Marsilyalı Guendouzi'ye yönelik daha önce "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek cüce." ifadelerini kullanan de Patrick van Aanholt bu sefer de, "Sana ne demiştim cüce... Burası bizim evimiz!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt
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