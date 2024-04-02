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Maç sonu röportajı sırasında Volkan Demirel'in geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 23:44
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Hatayspor mücadelesi ile birlikte 500. maçına çıkan Fernando Muslera, maç sonu röportajı sırasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i görürken, tepkisi olay oldu. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında evinde oynadıkları Hatayspor maçıyla birlikte bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir konumda yer alıyor.

5'NCİ KEZ DALYA

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Fernando Muslera, Hatay mücadelesiyle Galatasaray kariyerinde 500. resmi maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılar ile bugüne kadar Süper Lig’de 402, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 53, Türkiye Kupası’nda 21, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 17 ve TFF Süper Kupa’da da 7 karşılaşmada forma giydi. Galatasaray ile en fazla resmi karşılaşmaya çıkan yabancı futbolcu ünvanı da Muslera’da bulunuyor.

"ADAM GELDİ"

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Karşılaşmanın ardından verdiği röportaj sırasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in geldiğini görürken 'Adam geldi' tepkisiyle herkesi güldürdü.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

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Karşılıklı kısa bir sohbet gerçekleştiren ikili sarılırken, Demirel de Muslera'nın Galatasaray formasıyla 500'ncü maçına çıkmasıyla ilgili olarak "Söylenecek bir şey yok. Türkiye'nin en iyisi şu an, çok seviyorum kendisini. İnşallah 500 olmaz ama 100-200 maça daha çıkar." ifadelerini kullandı.

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