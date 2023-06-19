MAÇ SONUCU: A Milli Takımımız, Galler kapısını en sonunda kırdı! Umut Nayir ve Arda Güler, 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız ile Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Türkiye oldu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımız'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan ve puanını 9'a yükselten Türkiye, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Galler ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

A Milli Takımımız, 8 Eylül 2023 tarihinde Ermenistan'ı konuk edecek. Galler ise 11 Eylül'de Letonya deplasmanına çıkacak.

GOL İPTAL: GÖZ KARARI OFSAYT!

Maça baskılı başlayan A Milli Takımımız, aradığı golü 9. dakikada buldu. Merih Demiral'ın ara pası sonrası savunma arkasına sarkan Zeki Çelik, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. Galler savunmasında Mepham'ın ters vuruşu ağlarla buluştu ve Türkiye maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, VAR uyarısının ardından pozisyonu incelemeye gitti. Bir süre monitörün başında değerlendirmelerde bulunan Maresca, çizginin bile çekilmediği pozisyonda gol kararını ofsayt olarak değiştirdi. Fabio Maresca'nın, yardımcı hakemini dahi yanına çağırmadan ofsayt kararı vermesi futbolcuların tepkisini çekti.

KIRMIZI KART! GALLER 10 KİŞİ KALDI...

Karşılaşmanın 41. dakikasında atak geliştirmek isteyen Galler'de Morrell, top kapma mücadelesinde Ferdi Kadıoğlu'na sert bir müdahale yaptı. Hakem Fabio Maresca, tereddütsüz kırmızı kartını göstererek Morrell'i oyundan ihraç etti ve Galler 10 kişi kaldı.

MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ!

İkinci yarının hemen başında Galler, yarı alanımızda bir serbest vuruş kazandı. 48. dakikada topun başına geçen Harry Wilson'ın çektiği şutu Mert Günok, tam köşeden çıkardı. Dönen topta da kurtarış yapan Günok, takımımızı hızlı hücuma kaldırdı.

ÇALHANOĞLU, PENALTIYI KAÇIRDI!

A Milli Takımımız, 63. dakikada penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun içeriye çevirmek istediği top, savunmanın elle oynamasıyla ivme kaybetti. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunu ise kaleci kurtardı.

BİR GOL DAHA İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 68. dakikasında yine sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Ferdi Kadıoğlu'nun ortası kaleciden döndü ve Umut Nayir'in önüne düştü. Deneyimli futbolcu, kontrolü sonrasında pozisyonu golle tamamladı. Ancak yapılan VAR kontrolünün ardından gol, 'elle oynama' gerekçesiyle iptal edildi.

BU KEZ GOL: UMUT NAYİR!

A Milli Takımımız, bu kez golü 72. dakikada buldu! Sağ kanadı etkili kullanan Ay-Yıldızlılar'da Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı ortaya çok iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu, kalecinin tüm müdahalelerine rağmen ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL! TARİHE GEÇTİ...

Öne geçtikten sonra ataklarını sıklaştıran A Milli Takımımız, 80. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla mükemmel bir gol attı ve Ay-Yıldızlılar'ı 2-0 öne geçirdi. Arda Güler ayrıca A Milli Takım tarihinde bir resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

KUNTZ'DAN FARKLI 11

A Milli Futbol Takımı'da, Letonya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kadroda yer aldı

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Kenan Kahraman, Arda Güler, Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçında ilk kez 11'de başlayan genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir, Galler karşısında yedek kadroda yer aldı.

MİLLİ TAKIM, 27 YIL SONRA SAMSUN'DA

Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. 27 yıl sonra Samsun, A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 tribün kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

Tamamı dolan stadyumda Galler taraftarı 2 bin kişi de yerini aldı.



