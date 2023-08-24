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MAÇ SONUCU: Adana Demirspor, Belçika'da son anda yıkıldı! Tur, Türkiye'ye kaldı...

24.08.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Genk ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Cegeka Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf son dakikada bulduğu golle Genk oldu. Adana Demirspor, Türkiye'de oynanacak olan rövanşta tur şansını kovalayacak. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Genk'e konuk oldu. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Cegeka Arena'da oynanan müsabaka, Genk'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Adana Demirspor, 47. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Genk, 77. dakikada Toluwalase Arokodare ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Munoz ile ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

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Bu skorun ardından Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabına kalma şansını Türkiye'deki rövanşa bıraktı.

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

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