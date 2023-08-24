MAÇ SONUCU: Adana Demirspor, Belçika'da son anda yıkıldı! Tur, Türkiye'ye kaldı...

Son dakika haberleri: Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Genk'e konuk oldu. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Cegeka Arena'da oynanan müsabaka, Genk'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adana Demirspor, 47. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Genk, 77. dakikada Toluwalase Arokodare ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Munoz ile ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

Bu skorun ardından Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabına kalma şansını Türkiye'deki rövanşa bıraktı.

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

