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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-4 Altay

22.08.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2. haftasında Altay, Alanyaspor'u 4-1 yendi ve 2 hafta sonunda 7 gol, 6 averaj ve 6 puanla maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-4 Altay

Süper Lig'in 2. haftasında, lige fırtına gibi bir giriş yapan Altay, deplasmanda geçen sezonun flaş takımlarından Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 4-1'lik skorla kazandı ve 2'de 2 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Altay'a galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Thiam, 32. dakikada Rodriguez, 49. dakikada Pinares ve 85. dakikada Rayan'dan geldi. Alanyaspor'un tek sayısını ise takımın yeni golcüsü Diedhiou 67. dakikada kaydetti.

Alanyaspor'da 23. dakikada Efecan, 76. dakikada ise Diedhiou kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Akdeniz ekibi mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

İlk hafta Kayseri'yi 3-0 ile geçen Altay, 2 haftada 7 gollük harika performansıyla puanını 6 yaptı. İlk hafta Başakşehir deplasmanında 3-1 kazanan Alanyaspor ile ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Altay evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Candeias, ceza sahasındaki Famara'ya pasını gönderdi. Famara'nın bekletmeden gelişine kaleye gönderdiği top, üst köşe direğin yanından auta çıktı.

  2. dakikada Alanyaspor'dan Umut Güneş'in ceza sahasına gönderdiği topa Famara'dan önce rakip defans ayak koydu. Candeais'ın boşta kalan topa gelişine şutunda, top defansa çarparak auta gitti.

  3. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rodriguez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören Efecan Karaca, VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  4. dakikada konuk ekip öne geçti. Altay'ın köşe atışında topla buluşan Cebrail Karayel rakip ceza sahası arka direğine çıkardı. Naderi'ni kafayla içeriye gönderdiği topa Bamba sert vurdu. Defanstan dönen meşin yuvarlak, Thiam'ın sert şutuyla ağlarla buluştu: 0-1.

  5. dakikada Altay farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası yayı önünde Milunovic'in müdahalesiyle Bamba yerde kaldı. Topun başına geçen Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını iki farkla öne geçirdi: 0-2.

  6. dakikada Altay, farkı 3'e çıkardı. Kappel'in ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içinde topu kapan Pinares'in penaltı noktasından plase vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-3.

  7. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias ceza sahasına ortaladı. Tayfur Bingöl'ün gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.

  8. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Candeias'ın sağdan ceza sahası arka direğine çıkardığı topa Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Ceza sahası içinde Famara'nın ayak koyduğu top, filelerle buluştu: 1-3.

  9. dakikada Altay, farkı tekrar üçe çıkardı. Lis'in kale vuruşunda soldan topla buluşan Ahmed Rayan ceza sahası sol çaprazından kaleye şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından geçen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic (Dk. 46 Juanfran), Mevlja, Ahmed Ildız (Dk. 46 Joao Novais), Umut Güneş (Dk. 75 Davidson), Candeias (Dk. 85 Buluthan Bulut), Borja, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Famara

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 86 Tolga Ünlü), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko (Dk. 71 Aka), Thiam, Rodriguez (Dk. 71 Paixao), Pinares (Dk. 81 Thaciano), Bamba (Dk. 81 Ahmed Rayan)

Goller: Dk. 27 Thiam, Dk. 32 Rodriguez, Dk. 49 Pinares, Dk. 86 Ahmet Rayan (Altay), Dk. 67 Famara (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 76 Famara (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 30 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)

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