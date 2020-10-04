(Maç Sonucu) Alanyaspor 6-0 Hatayspor

Alanyaspor'un golleri 19'da Bakasetas, 35'te Bareira, 46'da Moubandje, 23, 67 ve 77'de Davidson'dan geldi.
Akdeniz ekibi, 4. maçta 3. galibiyetini aldı. Yeşil turunculular 4. hafta sonunda rakip kaleye 11 gol bırakırken, kalesinde 1 gol gördü.
Alanyaspor'da Davidson ligdeki 4. golünü atarken, Bareiro da Alanyaspor adına ligdeki 3. golünü attı.
Bu maçla beraber Hatayspor, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini alırken kalesinde de ilk kez gol görmüş oldu.
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