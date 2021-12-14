MAÇ SONUCU | Altınordu 3-2 Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altınordu 3-2 kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Ahmet Dereli (Penaltıdan), 69 Dakikada Kürşad Sürmeli ve 74. dakikada Burak İnce kaydederken, Kocaelispor'un gollerini 16. dakikada Diop ve 22. dakikada Pereira kaydetti.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM YENDİK"

Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlamalarına rağmen 2-0 geriye düştüklerini söyledi. Mağlup durumda olmalarına rağmen pes etmediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Topa sahip olduğumuz bölümde ceza sahasına girmeye çalıştık. 45'te kazandığımız penaltı bizim maça tutunmamızı sağladı. Çok inançlıydık. İkinci yarıda baskılı oynadığımız ve üretken olduğumuz bölümler vardı. Risk aldığımız bölümlerde Ali Emre’nin kurtarışları bizi ayakta tuttu. Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz. Son iki maçımız var ilk yarıda. Belki 2000 doğumlu altında 4-5 oyuncumuz var. Burak İnce'ye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burak bugün son maçını oynadı ve iyi de oynadı. Onu Bundesliga’ya gönderdiğimiz için mutluyuz. Bence Türkiye için çok iyi bir haber bu. 15 yaşında Burak’a inanıp oynattığımda belki o da buna inanmıyordu ama doğru zamanda onu oynattık. Burak’ın önümüzdeki süreçte başarılı olacağına inanıyorum."

Eroğlu, ara transfer döneminde en az 3 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirterek, "Devre arasında oyuncu bulmak kolay değil belki ama bize uyum sağlayacak ve gelişimini devam ettirecek oyuncu transfer edeceğiz. Savunma, orta saha ve forvet transferi yapmayı düşünüyoruz. Doğru transfer hamleleri yapıp takımımıza güç katacak oyuncu alıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"MAÇI AVUCUMUZDAN KAYBETTİK"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da zor bir müsabaka olacağını bildiklerini söyledi.

Müsabakadan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Akçay, "Maçı avucumuzdan kaybettik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik ve bu bize pahalıya mal oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Hatalarımızı düzeltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Önümüzde zaman var bunu telafi edebiliriz." diye konuştu.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Muzaffer Kocaer (Dk. 79 Recep Aydın), Kenan Fakılı (Dk. 65 Feyttullah Gürlük), Burak İnce (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Taş, Atila Turan, Pereira, Mandjeck, Cisse, Benhur Keser (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Diop (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 66 İsa Nalbant)

Goller: Dk. 16 Diop, Dk. 22 Pereira (Kocaelispor) Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Penaltıdan), Dk. 69 Kürşad Sürmeli, Dk. 74 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Semih Karadeniz, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 45+1 Korcan Çelikay (Kocaelispor), Dk. 75 Furkan Metin, Dk. 79 Kürşad Sürmeli, Dk. 86 Ali Dere, Dk. 88 Ali Emre Yanar, Dk. 90+2 Feyttullah Gürlük (Altınordu)

Altınordu'da 84. dakikada Recep Aydın'ın kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Korcan Çelikay, kullanılan penaltıda topu kontrol etmeyi başardı.

