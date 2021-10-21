MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 71-68 UNICS Kazan

Turkish Airlines Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, UNICS Kazan'ı ağırladı.

Yeni sezona 4'te 0'la giren son şampiyon Anadolu Efes, seyircisi önünde Rus ekibine şans tanımadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 71-68 kazanan temsilcimiz, bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada aldı.

Sezonun ilk maçında Real Madrid'e 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, ardından CSKA Moskova'ya 100-96, LDLC ASVEL'e 75-73 ve AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes 71-68 UNICS Kazan

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Marcin KowalskiPolonya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Pleiss 12, Beaubois 14, Bryant 14, Moerman 10, Erten Gazi 5, Dunston 4, Singleton 2, Petrusev 2, Tolga Geçim

UNICS Kazan: Canaan 16, Lorenzo Brown 16, Hezonja 13, Jekiri 8, Brantley 4, John Brown 5, Uzinskii 3, Spissu 3, Mayo, Vorontsevich,

Çeyrek: 18-22

İlk Yarı: 32-37 Çeyrek: 47-51

Hava atışını pembe top ile Demet Özdemir yaptı

THY Euroleague'deki Anadolu Efes-Unics Kazan maçında 2014'ten bu yana meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan #FarkındalığınŞampiyonu "Meme Kanseri Farkındalığı" için pembe top havalandı.

Karşılaşmanın hava atışını pembe top ile birlikte başarılı oyuncu ve projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir yaptı.

