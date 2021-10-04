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MAÇ SONUCU | Atalanta 2-3 Milan

04.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Atalanta 2-3 Milan

Bergamo kentinde Gewiss Stadı'ndaki mücadelede, şampiyonluk favorilerinden Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta karşılaştı.

Konuk Milan maçın hemen başında 1. dakikada Davide Calabria ile 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Sandro Tonali ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 78. dakikasında Rafael Leao, Milan'ın farkı 3'e yükselten golünü attı: 3-0.

Ev sahibi takım, Duvan Zapata'nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirirken, 90+4. dakikada Mario Pasalic, farkı 1'e indirdi: 3-2.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca Milan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla, kırmızı-siyahlılar puanını 19'a yükseltti ve lider Napoli'yi 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Atalanta ise haftayı puansız kapattı ve 11 puanla 8. sırada yer aldı. Mavi-siyahlılar, bu sezonki 2. mağlubiyetini Milan karşısında aldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken, devre arasına kadar oyunda kaldı. Demiral, devrede yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.

NAPOLİ SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Serie A'da bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Napoli, konuk olduğu Fiorentina'yı geriden gelerek 2-1 yendi. Napoli, bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Ligde sezon başından beri puan kaybı yaşamayan tek takım olan Napoli, 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Bugün oynanan diğer maçlarda, Roma sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 yenerken, Hellas Verona da Spezia'yı 4-0 mağlup etti. Sampdoria-Udinese maçı ise 3-3 berabere sonuçlandı.

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Milan
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